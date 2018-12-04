На переполненном проспекте Машиностроителей «Форд» вынесло задом на тротуар
4 декабря 2018 09:53
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Сегодня утром около 9:00 случилось ДТП на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля. Авария произошла у кинотеатра «Аврора». Две иномарки не поделили перекрёсток, когда одна из машин поворачивала налево, не пропустив другую.
От удара бежевый «Форд» вынесло задом на пешеходный переход, машину занесло на тротуар, где она задом снесла дорожный знак.
— У «Фольксвагена» сильно помят перёд, — рассказывают очевидцы.
Движение из-за аварии было затруднено от остановки «Школа №48».
Фото: Анита Лобашова, Первый ярославский автопортал 76/vk.com
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