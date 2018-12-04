«Форд» снёс дорожный знак

Сегодня утром около 9:00 случилось ДТП на проспекте Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля. Авария произошла у кинотеатра «Аврора». Две иномарки не поделили перекрёсток, когда одна из машин поворачивала налево, не пропустив другую.

От удара бежевый «Форд» вынесло задом на пешеходный переход, машину занесло на тротуар, где она задом снесла дорожный знак.

У второй иномарки помят перед

— У «Фольксвагена» сильно помят перёд, — рассказывают очевидцы.

Движение из-за аварии было затруднено от остановки «Школа №48».