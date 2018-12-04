На трассе М-8 «десятка» влетела в ограждение: пострадали два человека
4 декабря 2018 08:28
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Вчера вечером на 186-м км трассы М-8 в Ростовском районе Ярославской области случилось серьёзное ДТП — ВАЗ-2110 влетел в дорожное ограждение. Машину закрутило и выбросило в кювет.
— Ранен водитель и пассажир, — рассказал источник 76.ru.
Машина снесла восемь стоек и восемь компенсаторов.
Фото: читатель 76.ru
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