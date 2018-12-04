От удара всю машину измяло
От удара всю машину измяло

Вчера вечером на 186-м км трассы М-8 в Ростовском районе Ярославской области случилось серьёзное ДТП — ВАЗ-2110 влетел в дорожное ограждение. Машину закрутило и выбросило в кювет. 

— Ранен водитель и пассажир, — рассказал источник 76.ru.

Машина снесла восемь стоек и восемь компенсаторов.