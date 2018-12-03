Виновницей аварии сделали женщину за рулём белой «Тойоты»



Эта авария случилась на выезде из Ярославля по трассе М-8. После столкновения с грузовиком белую «Тойоту-Короллу» развернуло на 180 градусов. За рулём иномарки находилась женщина, которая везла двух дочек: двух и четырёх лет. Приехавший на место патруль ДПС в протоколе записал вину в произошедшем на молодую маму.



Однако записи с видеорегистраторов следующих за ними авто показали, что это не совсем так. И семья начала добиваться правды, отправив письма в управление ГИБДД и прокуратуру.



— ГИБДД всё-таки выпустило новое постановление, в котором виновник — водитель фуры. Он нарушил правила при перестроении, — рассказал супруг женщины Влад Крайнов.

Теперь за ремонт пострадавшей «Тойоты» заплатит страховая компания водителя фуры. А машина получила значительные повреждения.

— Измят багажник, задние крылья оба, задняя и передняя левые двери, задний и передний бамперы, капот, левое крыло переднее, фары передние, задние фонари. Это повреждения, которые видно, остальные (скрытые дефекты) оценит оценщик, — рассказал Влад Крайнов.



Гаишников убедило видео, на котором чётко видно виновника ДТП. К счастью, мама с детьми в той аварии не пострадали.