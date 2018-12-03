На заснеженной дороге разбились две «Киа»

Скользкие заснеженные дороги дают о себе знать: за двое суток в Ярославле резко увеличилось количество аварий. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 11 ДТП. А уже сегодня с утра на Промышленном шоссе после развязки Юбилейного моста разбились две «Киа». Авария произошла в 9:50.

— Когда я проезжал, «Спортиж» ещё дымился. Жесть, конечно. Судя по всему, Rio занесло, — предполагают водители в соцсетях.

За рулём внедорожника находился 56-летний мужчина, за рулём «Киа-Рио» был 42-летний водитель, машину которого развернуло. Мужчину из седана увезли на скорой, но вскоре врачи отпустили его на домашнее лечение.

— Виноват рассол, из-за него непонятно что на дороге. Достаточно было бы просто почистить, — рассуждает водитель Макс Майоров в соцсетях.

Седану досталось сильно

Одна из аварий за прошедшие сутки случилась на проспекте Авиаторов. Здесь машина проломила забор.