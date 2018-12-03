Скрывшаяся с места ДТП иномарка врезалась в ограждение

В Ярославской области произошло ДТП, в котором пострадали сотрудники Росгвардии. Дело было в Угличе. Служебная машина ехала по улице Луначарского с включёнными спецсигналами на вызов — на одном из объектов сработала сигнализация. В этот момент на встречу мчалась «Мазда».



— Иномарка врезалась в автомобиль с нашими сотрудниками, — рассказали в Росгвардии. — Служебный автомобиль вынесло с проезжей части, а водитель иномарки, не останавливаясь, скрылся с места происшествия.

На место ДТП сотрудники Росгвардии вызвали экипаж ГИБДД и бригаду медиков — сотрудница вневедомственной охраны получила серьёзные травмы. С места аварии её увезли в больницу. А «Мазду» чуть позже нашли неподалёку. Второй экипаж вневедомственной охраны обнаружил иномарку, торчащую в ограждении. Росгвардейцы задержали водителя и передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что сидящий за рулём 55-летний житель Тутаева был сильно пьян.



ДТП с более серьёзными последствиями произошло в Ярославском районе, там «Форд-Фьюжн» улетел в кювет и перевернулся на крышу. Ехавшая в иномарке женщина погибла.

