Уступать не планировал: в Рыбинске на огромной скорости врезались две легковушки
2 декабря 2018 19:28
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Сегодня в Рыбинске случилась авария на перекрёстке улиц Чкалова и Пушкина. Движение здесь регулируют только дорожные знаки. Здесь на большой скорости столкнулись две легковушки, а кадры аварии попали на запись уличных камер.
В записи видно, как несётся чёрный седан, водитель не обратил внимания, что перед ним был знак «Уступи дорогу». В это время по главной дороге ехала серая легковушка, водитель которой в самый последний момент попытался уйти от столкновения, но не успел.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото: Atel / кадр с видео
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