Чёрный седан мчал на огромной скорости

Сегодня в Рыбинске случилась авария на перекрёстке улиц Чкалова и Пушкина. Движение здесь регулируют только дорожные знаки. Здесь на большой скорости столкнулись две легковушки, а кадры аварии попали на запись уличных камер.

В записи видно, как несётся чёрный седан, водитель не обратил внимания, что перед ним был знак «Уступи дорогу». В это время по главной дороге ехала серая легковушка, водитель которой в самый последний момент попытался уйти от столкновения, но не успел.

Информация о пострадавших уточняется.