«Фольксваген» и два «ВАЗа»: в лобовом столкновении в Ярославле есть пострадавшие

Авария случилась в Дзержинском районе Ярославля у дома № 38 по улице Елены Колесовой. Столкнулись «Фольксваген» и два ВАЗа. Три машины ударились в лобовом столкновении.

— К счастью, никого вытаскивать из машин не пришлось, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

В ДТП пострадал один из водителей ВАЗов.