«Фольксваген» и два «ВАЗа»: в лобовом столкновении в Ярославле есть пострадавшие
2 декабря 2018 12:09
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Авария случилась в Дзержинском районе Ярославля у дома № 38 по улице Елены Колесовой. Столкнулись «Фольксваген» и два ВАЗа. Три машины ударились в лобовом столкновении.
— К счастью, никого вытаскивать из машин не пришлось, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
В ДТП пострадал один из водителей ВАЗов.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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