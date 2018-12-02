От дорогой машины остался только каркас: в микрорайоне новостроек сгорела иномарка
2 декабря 2018 10:16
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Ночью в Ярославском районе вспыхнул «Мерседес-Бенц». Всё произошло в коттеджном посёлке «Зелёный квартал» у дома № 3.
Пожарным звонок о возгорании поступил в 5:37. Шесть человек выехали на место, огонь потушили, но машину не спасли.
— В результате пожара уничтожен автомобиль «Мерседес-Бенц» на площади в шесть квадратных метров, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
В Рыбинске поджигатели авто попали на видео. Владельцы сгоревшей машины считают, что им отомстили.
Фото: Управление МЧС по Ярославской области
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