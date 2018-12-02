Дорогой седан полностью сгорел

Ночью в Ярославском районе вспыхнул «Мерседес-Бенц». Всё произошло в коттеджном посёлке «Зелёный квартал» у дома № 3.

Пожарным звонок о возгорании поступил в 5:37. Шесть человек выехали на место, огонь потушили, но машину не спасли.

— В результате пожара уничтожен автомобиль «Мерседес-Бенц» на площади в шесть квадратных метров, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.



В Рыбинске поджигатели авто попали на видео. Владельцы сгоревшей машины считают, что им отомстили.