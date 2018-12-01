Похитители аккумуляторов присматривали большегрузы, оставленные без присмотра

В ноябре в Ярославле в полицию пришли несколько заявителей, которые сообщили, что с их большегрузных машин украли аккумуляторы. Сегодня стали известны подробности произошедшего.



— Все преступления произошли в одном районе города — в Брагино, — рассказали в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — Сотрудники уголовного розыска вычислили подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое неработающих и ранее судимых 38-летних мужчин. Они уже признались в совершённых преступлениях. Сейчас установлена их причастность к трём кражам аккумуляторов с большегрузов, но не исключено, что случаев было больше.

Сотрудники полиции настоятельно советуют ни в коем случае не оставлять машины без присмотра на длительное время, особенно если они не оборудованы системами противоугонной безопасности. Сэкономив на установке систем защиты и услугах автостоянок, пожалев время на поездку до гаража, вы можете понести значительные финансовые потери.



Подозреваемые рассказали, что похищенные аккумуляторы они сдавали в пункт приёма металла, а вырученные деньги уже потратили. Общий ущерб составил более 40 тысяч рублей.



В другом районе Ярославля объявился серийный похититель дорогих видеорегистраторов из легковушек. Мы уже рассказывали подробнее об этом.

