Выбежал перед машиной: утром у школы в Ярославле сбили ребёнка
30 ноября 2018 10:11
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Утром во Фрунзенском районе Ярославля водитель на «Киа-Рио» сбил шестилетнего школьника. Всё произошло на улице Большой Технической в 7:37.
— Мальчик перебегал дорогу в направлении школы перед автомобилем, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
На месте ДТП работает бригада скорой помощи. Врачи осматривали ребёнка, характер травм пока не уточняется.
Фото: Александра Савельева
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