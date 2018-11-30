Ребёнок бежал в школу и попал под колёса

Утром во Фрунзенском районе Ярославля водитель на «Киа-Рио» сбил шестилетнего школьника. Всё произошло на улице Большой Технической в 7:37.

— Мальчик перебегал дорогу в направлении школы перед автомобилем, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

На месте ДТП работает бригада скорой помощи. Врачи осматривали ребёнка, характер травм пока не уточняется.