Машину отбросило на ребёнка: в Брагино в ДТП пострадали двое детей
29 ноября 2018 15:32
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В Дзержинском районе Ярославля в ДТП двух иномарок пострадали дети. Авария случилась накануне на Тутаевском шоссе у дома № 35. У пешеходного перехода столкнулись «Лада-Гранта» и «Шкода-Октавия». После удара «Шкоду» отбросило на переход, где в это время шла 17-летняя девушка. Её сбило с ног неуправляемой машиной.
— В ДТП также пострадал пятилетний мальчик, пассажир «Лады», — рассказали в управлении ГИБДД.
Оба ребёнка отделались ушибами.
Фото: УГИБДД по Ярославской области
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