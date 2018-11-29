Машину откинуло на ребёнка

В Дзержинском районе Ярославля в ДТП двух иномарок пострадали дети. Авария случилась накануне на Тутаевском шоссе у дома № 35. У пешеходного перехода столкнулись «Лада-Гранта» и «Шкода-Октавия». После удара «Шкоду» отбросило на переход, где в это время шла 17-летняя девушка. Её сбило с ног неуправляемой машиной.

— В ДТП также пострадал пятилетний мальчик, пассажир «Лады», — рассказали в управлении ГИБДД.



Оба ребёнка отделались ушибами.