Девушка выпала из окна на 18-м этаже

Тело 18-летней девушки нашли сегодня утром у новостройки в Ярославле на улице Лизы Чайкиной. К 18-этажке вызвали правоохранителей, и те быстро выяснили, что она упала из окна на последнем этаже здания. В интернете уже появились кадры с места трагедии.



ЧП произошло в новостройке на улице Лизы Чайкиной

— По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, — рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.



Как стало известно 76.ru, пока у следователей нет доказательств, что случившееся было убийством. Однако сейчас они отрабатывают все версии.



В социальных сетях обсуждают трагедию

Аналогичное ЧП случилось в начале месяца в Заволжском районе Ярославля. В доме на улице Папанина из окна девятого этажа выпал 11-летний мальчик. Ребёнок разбился насмерть.

