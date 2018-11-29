В момент пожара в квартире находился её хозяин

Вчера в 11:35 в Тутаеве случился пожар. Загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома № 75 на улице Комсомольской. По фотографии видно, что загорелась гостиная: огонь уничтожил там всю мебель. В этот момент в квартире находился её 48-летний хозяин. Он получил ожоги, и его срочно доставили в Тутаевскую ЦРБ.



Комната полностью уничтожена

Причины пожара пока устанавливают. По словам жильцов дома, в пожаре пострадало много квартир. Соседка пострадавшего мужчины рассказала, что творилось в их подъезде во время пожара:



— Сосед наш выбежал уже обгоревший, кричал, звал на помощь. Муж пытался помочь потушить пожар, но сразу понял, что бесполезно, и вызвал пожарных. Огромное им спасибо за всё. У нас у самих загорелся утеплитель между плит, — рассказывает жительница дома Мария Гараева.

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