Ушла с пакетами: в двух городах Ярославской области ищут школьницу
29 ноября 2018 07:33
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В Ярославле обеспокоенные родители пошли к волонтёрам-поисковикам после того, как их дочь не вернулась ночевать домой. 15-летняя Небогатова Валерия ушла из дома с пакетами с вещами 28 ноября. И больше на связь не выходит.
— Может направляться в Рыбинск, нужна свидетельская информация, — просят помощи волонтёры отряда «ЯрСпас».
Девушке на вид 14–15 лет, рост 160, худощавая с волосами до плеч и серыми глазами. Носит пирсинг в носу. На ней мог быть коричнево-рыжий шарф, тёмно-синяя куртка длиной до середины бедра или серое пальто, тёмно-синие ботинки.
Фото: «ЯрСпас»
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