Небогатова Валерия не вернулась ночевать домой

В Ярославле обеспокоенные родители пошли к волонтёрам-поисковикам после того, как их дочь не вернулась ночевать домой. 15-летняя Небогатова Валерия ушла из дома с пакетами с вещами 28 ноября. И больше на связь не выходит.

— Может направляться в Рыбинск, нужна свидетельская информация, — просят помощи волонтёры отряда «ЯрСпас».

Девушке на вид 14–15 лет, рост 160, худощавая с волосами до плеч и серыми глазами. Носит пирсинг в носу. На ней мог быть коричнево-рыжий шарф, тёмно-синяя куртка длиной до середины бедра или серое пальто, тёмно-синие ботинки.