Пожар начался днём

Мать, чьи дети накануне сгорели в страшном пожаре, сейчас находится в реабилитационном центре вместе со своей семилетней дочкой. Об этом 76.ru рассказал собственный источник.



Поскольку квартира выгорела полностью, вчера решался вопрос: куда поместить девочку, которая во время пожара была в школе. Ребёнка собирались забрать в реабилитационный центр, но девочка, которая сейчас и так находится в шоке, отказалась уезжать от мамы. Да и сама мать, в одночасье потерявшая троих дочерей, не позволила увезти дочку.



— И маму, и дочь поместили в специальное учреждение, — сказал наш источник.



Напомним, вчера в 12 часов дня в селе Медягино в жилом доме загорелась квартира на первом этаже. Внутри находились трое детей: две восьмимесячные девочки и их четырёхлетняя сестра. Малышки погибли в пожаре. Мать девочек на допросе заявила, что оставила детей на несколько минут, потому что пошла забирать другую дочку из школы. Дома, по её словам, остался включённый обогреватель.



Вчера мы вели онлайн-трансляцию с места происшествия, а также пообщались с жителями села, которые рассказали нам, в каких условиях жили дети.



Из-за случившегося глава местной администрации собрал экстренное совещание. На нём обсуждали, куда разместить пострадавших.



Следователи продолжают устанавливать обстоятельства пожара, в результате которого погибли три маленькие девочки.