Грузовую машину перевернуло от удара

Сегодня утром на выезде из Ярославля случилась авария в районе остановки «Заводоуправление НПЗ». Столкнулись грузовая «Газель» и серая легковушка. Всё произошло около 7:50.

«Газель» не выдержала удара, машину завалило на бок, у легковушки помят перёд.

— Есть пострадавшая. Работница после смены готовилась переходить дорогу по «зебре». В момент удара «Газели» о легковушку грузовую машину занесло в сторону и перевернуло, кузовом ударило женщину. Предположительно, у неё сломаны рука и нога, — рассказывают очевидцы в соцсетях.

Также очевидцы утверждают, что у грузовой машины видно обгоревший бок. В управлении МЧС по Ярославской области подтвердили информацию о пострадавшей, а возгорание опровергли.