Салон маршрутки в дыму

Несколько минут назад у торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе задымилась маршрутка № 93г. Перепуганные пассажиры выскочили из задымлённого салона. По словам очевидцев, автобус № 11 также сломался, но в МЧС эту информацию не подтвердили. На место выехали пожарные. Они благополучно справились со своей работой:



— Произошла внештатная ситуация: у маршрутки стёрлись тормозные колодки, поэтому транспорт задымился. Возгорания не было, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.

