В Ярославле маршрутка с пассажирами задымилась на ходу
28 ноября 2018 09:22
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Несколько минут назад у торгового центра «Рио» на Тутаевском шоссе задымилась маршрутка № 93г. Перепуганные пассажиры выскочили из задымлённого салона. По словам очевидцев, автобус № 11 также сломался, но в МЧС эту информацию не подтвердили. На место выехали пожарные. Они благополучно справились со своей работой:
— Произошла внештатная ситуация: у маршрутки стёрлись тормозные колодки, поэтому транспорт задымился. Возгорания не было, — рассказали в МЧС России по Ярославской области.
Фото: Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ«/Vk.com
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