«Газель» приземлилась в кювете на крышу

Сегодня в Ярославской области на заснеженной трассе произошло ДТП, в результате которого на обочину улетела тентовая «Газель». Это произошло около двух часов дня в районе деревни Харинское Рыбинского района.



— «Газель» перевернулась и грохнулась на крышу в кювете, — рассказали местные жители. — Никто даже понять не успел, как это произошло.



На месте аварии работали специалисты Госавтоинспекции, врачи скорой помощи и спасатели МЧС. Последние сообщили информацию о пострадавших.



— В «Газели» ехал только водитель, — сообщили в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Он получил травмы, ему понадобилась помощь медиков.



Тем временем, в Ярославле суд избрал меру пресечения 28-летнему водителю «Тойоты», который накануне на Московском проспекте одним разом сбил четверых пешеходов, переходивших дорогу.

