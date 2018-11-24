Родители без скандалов отдали мальчика

У ярославской семьи приставы забрали больного 14-летнего сына. Суд лишил семейную пару родительских прав и постановил немедленно передать подростка органам опеки.



— Родители неоднократно предупреждались районными органами опеки и попечительства о ненадлежащем уходе за сыном, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Ребёнок болен. Из-за несвоевременно принятых лекарств у мальчика случались приступы, а однажды из-за этого он впал в кому.



На уговоры родители никак не реагировали. В результате суд решил, что они уклоняются от воспитания ребёнка.



— Передача ребенка осуществлялась в присутствии сотрудников органов опеки и попечительства, уполномоченного по правам ребенка, а также сотрудников скорой помощи, — рассказали приставы. — Всё прошло мирно.



Бездействие родителей, когда дети больны, может привести к трагедии. Педиатр из Ярославля до смерти залечила сына-диабетика массажами.