В ночном пожаре в ярославской квартире пострадали люди
24 ноября 2018 09:18
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Пожар в квартире дома № 13 на улице Большие Полянки вспыхнул примерно в половину второго ночи. На место выехали сотрудники МЧС, им быстро удалось потушить огонь. По предварительной информации, в квартире на кухне загорелся мусор.
— В результате пожара есть пострадавшие, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Состояние пострадавших людей уточняется.
Вчера утром в Ярославской области загорелось кафе. Фото с места ЧП.
Фото: МЧС
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