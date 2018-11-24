Огонь загорелся на кухне

Пожар в квартире дома № 13 на улице Большие Полянки вспыхнул примерно в половину второго ночи. На место выехали сотрудники МЧС, им быстро удалось потушить огонь. По предварительной информации, в квартире на кухне загорелся мусор.



— В результате пожара есть пострадавшие, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.



Состояние пострадавших людей уточняется.



Вчера утром в Ярославской области загорелось кафе. Фото с места ЧП.

