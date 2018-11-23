Виновницей аварии сделали женщину за рулём белой «Тойоты»

Эта авария случилась на выезде из Ярославля по трассе М-8. После столкновения с грузовиком белую «Тойоту-Короллу» развернуло на 180 градусов. За рулём иномарки находилась женщина, которая везла двух дочек: двух и четырёх лет.

Позже в протоколе сотрудник ГИБДД записал виноватой женщину за рулём. Однако записи с видеорегистраторов следующих за ними авто показали, что это не совсем так. И теперь семья намерена разбираться с ГИБДД.

Меньше чем через неделю после аварии на этом участке, где произошло ДТП, повесили камеры.

— Решили на этом месте камеру установить. А нашу жалобу по постановлению до сих пор рассматривают, — рассказал супруг женщины Владислав Крайнов.

После опасного ДТП установили камеру

Если ГИБДД не изменит свою позицию, то ярославцы намерены обратиться в прокуратуру и суд.