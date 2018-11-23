Грузовик закрутило и он упал на бок

Появилось видео, как в Ярославле «Газель» опрокинулась на проезжую часть. ДТП случилось на Промышленном шоссе около «Ярторгтехники». На кадрах видно, как грузовик на приличной скорости начинает падать на левый бок. На видео также видно, как Газель задевает бампер легковушке.

На этом участке дороги образовался небольшой затор.



— Причина — неработающий светофор. И резкие водители, вечно куда-то опаздывающие, — написал подписчик паблика «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"» Юр Юрыч.