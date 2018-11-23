В Ярославле разыскивают водителя влетевшей в столб «семёрки»
23 ноября 2018 10:34
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В Ярославле разыскивают водителя «семёрки», которая вчера днём влетела в столб. Авария случилась на перекрёстке улицы Бабича с Ленинградским проспектом. Когда сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии, то в машине никого не было.
— Водитель не установлен. Сейчас проводятся разыскные мероприятия, — рассказали в ГИБДД.
Очевидцы рассказали, что в машине ехали школьники. Разбив машину, они бросились врассыпную.
Фото: Юрий Александрович/Жесть Ярославль
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