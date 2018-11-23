Гаишники ищут водителя машины

В Ярославле разыскивают водителя «семёрки», которая вчера днём влетела в столб. Авария случилась на перекрёстке улицы Бабича с Ленинградским проспектом. Когда сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии, то в машине никого не было.

— Водитель не установлен. Сейчас проводятся разыскные мероприятия, — рассказали в ГИБДД.

Очевидцы рассказали, что в машине ехали школьники. Разбив машину, они бросились врассыпную.