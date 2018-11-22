Авария произошла рано утром

В Ярославле на улице Калинина возле дома 39, корпус 2 автомобиль «Газель» сбил восьмилетнего мальчика. ДТП произошло около семи утра 21 ноября.



Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте.



— В результате аварии мальчик получил травмы, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.



Медики оказали ему помощь и отпустили лечиться домой.

Еще одно ДТП с пешеходами произошло вчера вечером в Рыбинске. Пьяный водитель одного человека сбил, второго — взял на таран.

