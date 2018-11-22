В Ярославле «Газель» сбила восьмилетнего мальчика
22 ноября 2018 15:23
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В Ярославле на улице Калинина возле дома 39, корпус 2 автомобиль «Газель» сбил восьмилетнего мальчика. ДТП произошло около семи утра 21 ноября.
Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте.
— В результате аварии мальчик получил травмы, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.
Медики оказали ему помощь и отпустили лечиться домой.
Еще одно ДТП с пешеходами произошло вчера вечером в Рыбинске. Пьяный водитель одного человека сбил, второго — взял на таран.
Фото: УГИБДД по Ярославской области
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