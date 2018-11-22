Авария произошла рано утром
Авария произошла рано утром

В Ярославле на улице Калинина возле дома 39, корпус 2 автомобиль «Газель» сбил восьмилетнего мальчика. ДТП произошло около семи утра 21 ноября. 

Ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте. 

— В результате аварии мальчик получил травмы, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.

Медики оказали ему помощь и отпустили лечиться домой. 

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