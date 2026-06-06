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Происшествия Машина выгорела дотла: пауэрбанк взорвался в салоне авто забайкальца — кадры

Машина выгорела дотла: пауэрбанк взорвался в салоне авто забайкальца — кадры

Водитель забыл устройство в машине

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Пожар произошел из-за портативной зарядки | Источник: МЧС Забайкальского края / МАХПожар произошел из-за портативной зарядки | Источник: МЧС Забайкальского края / МАХ

Пожар произошел из-за портативной зарядки

Источник:

МЧС Забайкальского края / МАХ

В Чите полностью сгорел легковой автомобиль. Причиной стал взрыв из-за перегревшегося пауэрбанка, который оставили в салоне машины.

В МЧС отметили, что пожар случился из-за самовозгорания литий-ионной аккумуляторной батареи портативной зарядки. После того, как огонь потушили, специалисты обнаружили, что наибольшие очаги возгорания были на переднем пассажирском сиденье, где находился забытый пауэрбанк.

Как пишут наши коллеги из CHITA.RU, устройство перегрелось и взорвалось из-за прямых солнечных лучей.

«Основная причина самовозгорания таких устройств — внутреннее короткое замыкание. При нагреве выше 50–70 °C в аккумуляторе запускается цепная реакция: разлагается защитный слой анода, выделяются горючие газы (этилен, метан, этан), а при достижении 180–200 °C на катоде выделяется кислород, что приводит к воспламенению. Температура внутри батареи может мгновенно подскочить до 900° C. В случае с пожаром в Чите сработал именно этот механизм», — рассказали в МЧС.

Источник: МЧС Забайкальского края / МАХИсточник: МЧС Забайкальского края / МАХ
Источник:

МЧС Забайкальского края / МАХ

Спасатели призывают водителей не оставлять электронные устройства на солнце внутри машин, особенно в летнюю жару.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Пауэрбанк Пожар МЧС Автомобиль Зарядка
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