Беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани: десятки человек эвакуировали

Нефтебаза в Усть-Лабинске загорелась после атаки беспилотников (фото носит иллюстративный характер) Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

На Кубани загорелась нефтебаза. Перед этим Усть-Лабинск атаковали беспилотники. 60 человек уже эвакуировали. Собрали всё, что известно к этому часу.

Возгорание произошло на территории ОАО «Полтавская нефтебаза». По информации ЕДДС города, площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.

Как сообщает оперативный штаб региона, 60 человек эвакуировали из прилегающих к загоревшемуся НПЗ домов. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работает МЧС. Наши коллеги из 93.RU передают, что на пересечении улиц Тельмана и Народной развернули оперативный штаб. Жителей просят сохранять спокойствие и по всем вопросам обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону.

В Роспотребнадзоре рекомендовали людям не выходить на улицу и не открывать окна, а также проводить влажную уборку и пить больше воды. В целях профилактики рекомендуется промывать глаза и нос, отказаться от линз в пользу очков и использовать на открытом воздухе маски и респираторы.