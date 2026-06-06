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Происшествия Беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани: десятки человек эвакуировали

Беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани: десятки человек эвакуировали

Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров

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Нефтебаза в Усть-Лабинске загорелась после атаки беспилотников (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUНефтебаза в Усть-Лабинске загорелась после атаки беспилотников (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Нефтебаза в Усть-Лабинске загорелась после атаки беспилотников (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

На Кубани загорелась нефтебаза. Перед этим Усть-Лабинск атаковали беспилотники. 60 человек уже эвакуировали. Собрали всё, что известно к этому часу.

Возгорание произошло на территории ОАО «Полтавская нефтебаза». По информации ЕДДС города, площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.

Как сообщает оперативный штаб региона, 60 человек эвакуировали из прилегающих к загоревшемуся НПЗ домов. По предварительной информации, никто не пострадал.

На месте работает МЧС. Наши коллеги из 93.RU передают, что на пересечении улиц Тельмана и Народной развернули оперативный штаб. Жителей просят сохранять спокойствие и по всем вопросам обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону.

В Роспотребнадзоре рекомендовали людям не выходить на улицу и не открывать окна, а также проводить влажную уборку и пить больше воды. В целях профилактики рекомендуется промывать глаза и нос, отказаться от линз в пользу очков и использовать на открытом воздухе маски и респираторы.

Сегодня ночью над регионами сбили 376 беспилотников. Дроны уничтожили в 16 регионах, а также над акваториями Азовского и Черного морей. К сожалению, не обошлось без жертв и последствий. Узнать все подробности о ночных налетах можно здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Пожар
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Комментарии
1
Гость
20 минут
В чем смысл этих атак? Им кранты и суд...
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Гость
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