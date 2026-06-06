Сотни беспилотников ударили по регионам: есть жертвы. Главное о ночных атаках

Дроны били по машинам (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Массированная атака на регионы была в ночь с 5 на 6 июня. Дроны нацелились на Санкт-Петербург, а в Белгородской области беспилотники били по машинам. Всё, что известно о ночных налетах, собрали в этом материале.

Воздушную тревогу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили сегодня рано утром. Кроме того, аэропорт Пулково практически сразу перестал принимать и отправлять самолеты.

Беспилотная опасность там по-прежнему сохраняется. Жителям рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу.

«Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении оперативного штаба.

Воздушную тревогу к утру объявили в Москве. Там силы ПВО сбили 9 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Неспокойной ночь была в Белгородской области. Во время ночных атак погиб человек. По информации главы региона Александра Шуваева, в городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте. Машина полностью сгорела.

Еще один житель получил множественные осколочные ранения в селе Отрадное. Пострадавшего госпитализировали.

«В селе Отрадное Белгородского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Пострадавшему оказана медицинская помощь в городской больнице № 2 г. Белгорода. Лечение продолжит амбулаторно», — уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

В Туле минувшей ночью прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, прозвучало от 4 до 6 громких хлопков, а перед этим люди слышали «звуки, похожие на гоночный болид».

Более 130 БПЛА самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает оперштаб региона. Информации о последствиях пока не поступало.