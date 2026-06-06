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Происшествия Сотни беспилотников ударили по регионам: есть жертвы. Главное о ночных атаках

Сотни беспилотников ударили по регионам: есть жертвы. Главное о ночных атаках

Силы ПВО сбили почти 400 дронов

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Дроны били по машинам (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUДроны били по машинам (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Дроны били по машинам (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Массированная атака на регионы была в ночь с 5 на 6 июня. Дроны нацелились на Санкт-Петербург, а в Белгородской области беспилотники били по машинам. Всё, что известно о ночных налетах, собрали в этом материале.

Воздушную тревогу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объявили сегодня рано утром. Кроме того, аэропорт Пулково практически сразу перестал принимать и отправлять самолеты.

Беспилотная опасность там по-прежнему сохраняется. Жителям рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу.

«Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении оперативного штаба.

Воздушную тревогу к утру объявили в Москве. Там силы ПВО сбили 9 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Неспокойной ночь была в Белгородской области. Во время ночных атак погиб человек. По информации главы региона Александра Шуваева, в городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте. Машина полностью сгорела.

Еще один житель получил множественные осколочные ранения в селе Отрадное. Пострадавшего госпитализировали.

«В селе Отрадное Белгородского округа от детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Пострадавшему оказана медицинская помощь в городской больнице № 2 г. Белгорода. Лечение продолжит амбулаторно», — уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

В Туле минувшей ночью прогремела серия взрывов. По словам очевидцев, прозвучало от 4 до 6 громких хлопков, а перед этим люди слышали «звуки, похожие на гоночный болид».

Более 130 БПЛА самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает оперштаб региона. Информации о последствиях пока не поступало.

За ночь над Россией силы ПВО сбили 376 беспилотников. Дроны атаковали Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион, Республику Крым, Республику Абхазию и акватории Азовского и Черного морей, сообщили Минобороны РФ.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака Минобороны Воздушная тревога
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