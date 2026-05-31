Париж горел всю ночь после победы «ПСЖ»: главное о беспорядках из-за финала Лиги чемпионов

Полиция разгоняла разъяренные толпы слезоточивым газом и дубинками

Победа футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов обернулась массовыми беспорядками в Париже. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, на улицах французской столицы начались столкновения болельщиков с полицией, поджоги и задержания, пишут европейские СМИ.

Французский клуб с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии пенальти обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште 30 мая. После победы тысячи фанатов вышли праздновать на улицы Парижа. По данным полиции, к 23:00 по местному времени правоохранители задержали более 130 человек. В ходе беспорядков получили повреждения как минимум шесть автомобилей и две витрины магазинов.

Кроме того, пострадали 11 человек. Один из них получил ножевое ранение, еще один упал в Сену на набережной Сен-Бернар. Двое человек на скутере врезались в бетонное ограждение, установленное поперек парижской кольцевой дороги, по которой пешком шли сотни болельщиков «ПСЖ», передает Le Figaro.

Беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов — 2026

Наиболее напряженная обстановка сложилась возле стадиона «Парк де Пренс», где более 40 тысяч человек смотрели матч на больших экранах. По данным Le monde, часть болельщиков запускала фейерверки и другую пиротехнику в сторону сотрудников полиции. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ. На опубликованных кадрах видно, как полицейские в экипировке для подавления беспорядков преследуют группы фанатов и тушат брошенные на проезжую часть файеры.

В нескольких районах города появились баррикады из подожженных велосипедов и мусора. Очевидцы сообщали о возгораниях и клубах дыма. Недалеко от Елисейских Полей также происходили столкновения между болельщиками и силовиками. При этом большая часть из примерно 20 тысяч собравшихся там фанатов отмечала победу мирно, ограничившись фейерверками и файерами.

К возможным беспорядкам власти готовились заранее. Еще до финала многие магазины в центре Парижа закрыли витрины деревянными щитами и металлическими конструкциями. Ресторанам рекомендовали убрать мебель с террас, а часть заведений закрылась досрочно. Для обеспечения порядка во Франции привлекли около 22 тысяч полицейских, а только в Парижский регион дополнительно направили 8 тысяч сотрудников полиции и жандармерии, а также 2,5 тысячи пожарных.

Такие меры связаны с событиями прошлого года. Тогда первая в истории победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов также сопровождалась массовыми беспорядками. В результате погибли два человека, а около 200 получили ранения.