Париж горел всю ночь после победы «ПСЖ»: главное о беспорядках из-за финала Лиги чемпионов

Победа футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов обернулась массовыми беспорядками в Париже. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, на улицах французской столицы начались столкновения болельщиков с полицией, поджоги и задержания, пишут европейские СМИ.
Французский клуб с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии пенальти обыграл лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов, который прошел в Будапеште 30 мая. После победы тысячи фанатов вышли праздновать на улицы Парижа. По данным полиции, к 23:00 по местному времени правоохранители задержали более 130 человек. В ходе беспорядков получили повреждения как минимум шесть автомобилей и две витрины магазинов.
Кроме того, пострадали 11 человек. Один из них получил ножевое ранение, еще один упал в Сену на набережной Сен-Бернар. Двое человек на скутере врезались в бетонное ограждение, установленное поперек парижской кольцевой дороги, по которой пешком шли сотни болельщиков «ПСЖ», передает Le Figaro.
Наиболее напряженная обстановка сложилась возле стадиона «Парк де Пренс», где более 40 тысяч человек смотрели матч на больших экранах. По данным Le monde, часть болельщиков запускала фейерверки и другую пиротехнику в сторону сотрудников полиции. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ. На опубликованных кадрах видно, как полицейские в экипировке для подавления беспорядков преследуют группы фанатов и тушат брошенные на проезжую часть файеры.
В нескольких районах города появились баррикады из подожженных велосипедов и мусора. Очевидцы сообщали о возгораниях и клубах дыма. Недалеко от Елисейских Полей также происходили столкновения между болельщиками и силовиками. При этом большая часть из примерно 20 тысяч собравшихся там фанатов отмечала победу мирно, ограничившись фейерверками и файерами.
К возможным беспорядкам власти готовились заранее. Еще до финала многие магазины в центре Парижа закрыли витрины деревянными щитами и металлическими конструкциями. Ресторанам рекомендовали убрать мебель с террас, а часть заведений закрылась досрочно. Для обеспечения порядка во Франции привлекли около 22 тысяч полицейских, а только в Парижский регион дополнительно направили 8 тысяч сотрудников полиции и жандармерии, а также 2,5 тысячи пожарных.
Такие меры связаны с событиями прошлого года. Тогда первая в истории победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов также сопровождалась массовыми беспорядками. В результате погибли два человека, а около 200 получили ранения.
