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Происшествия Стреляли несколько раз: в Москве пытались убить генерал-лейтенанта Минобороны РФ

Стреляли несколько раз: в Москве пытались убить генерал-лейтенанта Минобороны РФ

Подозреваемый скрылся

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Генерал-лейтенанта госпитализировали | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUГенерал-лейтенанта госпитализировали | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Генерал-лейтенанта госпитализировали

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В жилом доме в Москве неизвестный пытался убить генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«По данным следствия, 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве, пока не установленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован», — сказала она в разговоре с РИА Новости.

По информации Telegram-канала Shot, киллер поджидал Алексеева сегодня возле жилого дома на Волоколамском шоссе. После покушения на генерал-лейтенанта неизвестный скрылся с места происшествия.

Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».

В декабре прошлого года в Москве под окнами многоквартирного дома на улице Ясеневой взорвался автомобиль. За рулем был генерал-лейтенант Фанил Сарваров, он погиб. Подробнее об этом мы писали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Покушение Минобороны Скорая помощь Уголовное дело Следственный комитет
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Комментарии
41
Гость
6 февраля, 20:48
Если враг (США) считает переговоры конструктивными, это навевает очень обоснованные подозрения. Не профукаем ли мы цели СВО и наши русские земли? Волнует сиё мой организм, туды вас в качель!
Гость
6 февраля, 16:19
Движуха!
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Гость
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