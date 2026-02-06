Стреляли несколько раз: в Москве пытались убить генерал-лейтенанта Минобороны РФ

Генерал-лейтенанта госпитализировали Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В жилом доме в Москве неизвестный пытался убить генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Мужчину госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«По данным следствия, 6 февраля 2026 года в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в городе Москве, пока не установленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия. Потерпевший госпитализирован», — сказала она в разговоре с РИА Новости.

По информации Telegram-канала Shot, киллер поджидал Алексеева сегодня возле жилого дома на Волоколамском шоссе. После покушения на генерал-лейтенанта неизвестный скрылся с места происшествия.

Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот огнестрельного оружия».