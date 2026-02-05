Неадеквата с ножом обезвредили две женщины: всё, что известно о нападении на детсад в Бугуруслане

Что известно о нападении мужчины с ножом на детский сад в Бугуруслане Источник: Городские медиа — Мария Романова / УМВД России по Оренбургской области / Дмитрий Дьяченко / ds1-buguruslan-r56.gosweb.gosuslugi.ru

В России третий день подряд происходят шокирующие происшествия в учебных заведениях. Девятиклассник устроил стрельбу в школе в Уфе, еще два эпизода — в Красноярском крае (семиклассница пыталась порезать учительницу, и школьница-поджигатель с молотком «наломала дров»), и вот теперь в Оренбургской области мужчина ворвался с ножом в детский сад. Наши коллеги из 56.RU cобрали в одном материале всё, что известно о ЧП в Бугуруслане.

Нападение произошло на улице Фрунзе Источник: УМВД России по Оренбургской области

Выломал эвакуационную дверь

Дошкольное учреждение, где произошло нападение, находится на улице Фрунзе — это «Детский сад присмотра и оздоровления № 1». 5 февраля во время тихого часа, когда дети преспокойно спали, неизвестный перелез через забор, выломал магнитную дверь эвакуационного выхода и забрался внутрь — охраны в детсаду не было. Сотрудницы сразу же нажали на тревожную кнопку, но пока они ждали приезда силовиков, нужно было действовать: в руках у преступника сверкнул нож.

Людмила Платонова Источник: ds1-buguruslan-r56.gosweb.gosuslugi.ru

Первой неадеквата увидела музыкальный руководитель Людмила Платонова. Она в этот момент находилась в спортзале. Как рассказала женщина коллегам из «КП в Оренбурге», неизвестный бегал и… просил спрятать его.

— Я понимаю, что тут что-то не так, что ненормальный: или пьяный, или наркоман. И он начал бегать от меня по залу и кричать, что за ним кто-то гонится. Я сначала не хотела реагировать, потом смотрю, он из кармана что-то достал — нож. И на меня кинулся. Я выбежала в коридор, кричу: он вооруженный, мол. В сторону столовой побежали, — рассказала Людмила.

Лия Галеева Источник: Дмитрий Дьяченко / t.me

В этот момент незнакомца увидела 41-летняя воспитатель Лия Галеева. Она не испугалась, и пошла прямо на вооруженного человека: смогла выбить нож, агрессор забежал в раздаточную комнату, где его заперли, а он… по-прежнему просил спрятать его. Сначала женщины держали дверь, а после заблокировали ее отверткой.

После того как приехавшие росгвардейцы обезвредили неадеквата, воспитатели разбудили детей, сказали, что идет учебная тревога (а такая для них — не новость), отвели их в соседний корпус и вызвали родителей — кроме Лии Галеевой, никто не пострадал. Да и с ней всё более-менее в порядке — только незначительные порезы на руке.

Кадры задержания Источник: УМВД России по Оренбургской области

Мотивы пока неизвестны

Допросить нападавшего не получилось — он был либо сильно пьян, либо под воздействием наркотиков. К тому моменту стало известно, что ему 25 лет, и, как сообщил телеграм-канал SHOT, его зовут Илья М. Он родом из Абдулино, и он может быть сыном сотрудницы ФНС, которую в прошлом году признали «лучшим налоговым инспектором».

В Бугурусланский районный суд материалы по мере пресечения нападавшему еще не поступали, поэтому пока нет официальной информации, подтверждающей его Ф. И. О.

Нападавший может быть сыном сотрудницы ФНС Источник: SHOT / t.me

По информации 56.RU, он не имеет никакого отношения к «Детскому саду присмотра и оздоровления № 1»: никого туда сам не водит, ни с кем не знаком, и не имеет никаких конфликтов с сотрудниками или родителями воспитанников — выбрал учебное заведение абсолютно «рандомно».

Ничего внятного задержанный сказать не смог Источник: УМВД России по Оренбургской области

Уже есть два уголовных дела, которые взял на контроль прокурор области Руслан Медведев: первое — по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), второе — по халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Если по первому отвечать целиком и полностью мужчине, то по второму вопросы уже к системе образования: как так получилось, что в детском саду не было охраны?

Лия Галеева получит ведомственную награду СК РФ Источник: Лия Галеева / «ВКонтакте»

Лию Галееву ждут награды

О бесстрашной воспитательнице пока известно не так много: Лие Наильевне — 41 год, и она работает в системе дошкольного образования только 6 лет. По первому образованию — экономист, но детская мечта работать с детьми взяла свое. Она замужем и у нее есть две дочери, которых она любит баловать чем-нибудь вкусненьким.

Чиновники тоже не остались в стороне от поступка женщины Источник: Лия Галеева / ВКонтакте

Первым из чиновников (да и вообще самым первым) об инциденте сообщил глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко, отметивший не только Галееву, но и персонал, и экстренные службы. Через несколько часов после случившегося с женщиной разговаривал уже губернатор Оренбургской области — Евгений Солнцев. Он позвонил Лие и пожелал скорейшего восстановления.

— В ходе обороны женщина получила порезы. Сейчас ей уже оказана необходимая медицинская помощь. Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение, — отметил Солнцев.

Разговор с губернатором Источник: Евгений Солнцев / T.me

На ситуацию обратили внимание и в «верхах» СК РФ. Главный следователь России Александр Бастрыкин не только потребовал у руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслава Зудермана предоставить доклад по ходу расследования уголовных дел, но и, отметив неравнодушие и самоотверженность Галеевой, поручил представить ее к ведомственной награде СКР.

В ближайшее время Лие вручат множество наград Источник: Лия Галеева / «ВКонтакте»

Также в курсе произошедшего и в Госдуме: глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова попросила Минпросвещения РФ тоже отметить воспитательницу ведомственной наградой. По словам депутата, Галеева, «чья ежедневная работа — учить детей добру, проявила железную волю».

— Она преградила нападавшему путь, смогла скрутить его и удерживать до приезда полиции. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы не ее самоотверженность, — цитирует Лантратову РИА Новости.