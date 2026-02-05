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Происшествия Обзор Неадеквата с ножом обезвредили две женщины: всё, что известно о нападении на детсад в Бугуруслане

Неадеквата с ножом обезвредили две женщины: всё, что известно о нападении на детсад в Бугуруслане

Трагедии удалось избежать, но появились большие вопросы к охране учебного заведения

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Что известно о нападении мужчины с ножом на детский сад в Бугуруслане | Источник: Городские медиа&nbsp;— Мария Романова / УМВД России по Оренбургской области / Дмитрий Дьяченко / ds1-buguruslan-r56.gosweb.gosuslugi.ruЧто известно о нападении мужчины с ножом на детский сад в Бугуруслане | Источник: Городские медиа&nbsp;— Мария Романова / УМВД России по Оренбургской области / Дмитрий Дьяченко / ds1-buguruslan-r56.gosweb.gosuslugi.ru

Что известно о нападении мужчины с ножом на детский сад в Бугуруслане

Источник:

Городские медиа — Мария Романова / УМВД России по Оренбургской области / Дмитрий Дьяченко / ds1-buguruslan-r56.gosweb.gosuslugi.ru

В России третий день подряд происходят шокирующие происшествия в учебных заведениях. Девятиклассник устроил стрельбу в школе в Уфе, еще два эпизода — в Красноярском крае (семиклассница пыталась порезать учительницу, и школьница-поджигатель с молотком «наломала дров»), и вот теперь в Оренбургской области мужчина ворвался с ножом в детский сад. Наши коллеги из 56.RU cобрали в одном материале всё, что известно о ЧП в Бугуруслане.

Нападение произошло на улице Фрунзе | Источник: УМВД России по Оренбургской областиНападение произошло на улице Фрунзе | Источник: УМВД России по Оренбургской области

Нападение произошло на улице Фрунзе

Источник:

УМВД России по Оренбургской области

Выломал эвакуационную дверь

Дошкольное учреждение, где произошло нападение, находится на улице Фрунзе — это «Детский сад присмотра и оздоровления № 1». 5 февраля во время тихого часа, когда дети преспокойно спали, неизвестный перелез через забор, выломал магнитную дверь эвакуационного выхода и забрался внутрь — охраны в детсаду не было. Сотрудницы сразу же нажали на тревожную кнопку, но пока они ждали приезда силовиков, нужно было действовать: в руках у преступника сверкнул нож.

Людмила Платонова | Источник: ds1-buguruslan-r56.gosweb.gosuslugi.ruЛюдмила Платонова | Источник: ds1-buguruslan-r56.gosweb.gosuslugi.ru

Людмила Платонова

Источник:

ds1-buguruslan-r56.gosweb.gosuslugi.ru

Первой неадеквата увидела музыкальный руководитель Людмила Платонова. Она в этот момент находилась в спортзале. Как рассказала женщина коллегам из «КП в Оренбурге», неизвестный бегал и… просил спрятать его.

— Я понимаю, что тут что-то не так, что ненормальный: или пьяный, или наркоман. И он начал бегать от меня по залу и кричать, что за ним кто-то гонится. Я сначала не хотела реагировать, потом смотрю, он из кармана что-то достал — нож. И на меня кинулся. Я выбежала в коридор, кричу: он вооруженный, мол. В сторону столовой побежали, — рассказала Людмила.

Лия Галеева | Источник: Дмитрий Дьяченко / t.meЛия Галеева | Источник: Дмитрий Дьяченко / t.me

Лия Галеева

Источник:

Дмитрий Дьяченко / t.me

В этот момент незнакомца увидела 41-летняя воспитатель Лия Галеева. Она не испугалась, и пошла прямо на вооруженного человека: смогла выбить нож, агрессор забежал в раздаточную комнату, где его заперли, а он… по-прежнему просил спрятать его. Сначала женщины держали дверь, а после заблокировали ее отверткой.

После того как приехавшие росгвардейцы обезвредили неадеквата, воспитатели разбудили детей, сказали, что идет учебная тревога (а такая для них — не новость), отвели их в соседний корпус и вызвали родителей — кроме Лии Галеевой, никто не пострадал. Да и с ней всё более-менее в порядке — только незначительные порезы на руке.

Кадры задержания

Источник:

УМВД России по Оренбургской области

Мотивы пока неизвестны

Допросить нападавшего не получилось — он был либо сильно пьян, либо под воздействием наркотиков. К тому моменту стало известно, что ему 25 лет, и, как сообщил телеграм-канал SHOT, его зовут Илья М. Он родом из Абдулино, и он может быть сыном сотрудницы ФНС, которую в прошлом году признали «лучшим налоговым инспектором».

В Бугурусланский районный суд материалы по мере пресечения нападавшему еще не поступали, поэтому пока нет официальной информации, подтверждающей его Ф. И. О.

Нападавший может быть сыном сотрудницы ФНС | Источник: SHOT / t.meНападавший может быть сыном сотрудницы ФНС | Источник: SHOT / t.me

Нападавший может быть сыном сотрудницы ФНС

Источник:

SHOT / t.me

По информации 56.RU, он не имеет никакого отношения к «Детскому саду присмотра и оздоровления № 1»: никого туда сам не водит, ни с кем не знаком, и не имеет никаких конфликтов с сотрудниками или родителями воспитанников — выбрал учебное заведение абсолютно «рандомно».

Ничего внятного задержанный сказать не смог | Источник: УМВД России по Оренбургской областиНичего внятного задержанный сказать не смог | Источник: УМВД России по Оренбургской области

Ничего внятного задержанный сказать не смог

Источник:

УМВД России по Оренбургской области

Уже есть два уголовных дела, которые взял на контроль прокурор области Руслан Медведев: первое — по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), второе — по халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Если по первому отвечать целиком и полностью мужчине, то по второму вопросы уже к системе образования: как так получилось, что в детском саду не было охраны?

Лия Галеева получит ведомственную награду СК РФ | Источник: Лия Галеева / «ВКонтакте»Лия Галеева получит ведомственную награду СК РФ | Источник: Лия Галеева / «ВКонтакте»

Лия Галеева получит ведомственную награду СК РФ

Источник:

Лия Галеева / «ВКонтакте»

Лию Галееву ждут награды

О бесстрашной воспитательнице пока известно не так много: Лие Наильевне — 41 год, и она работает в системе дошкольного образования только 6 лет. По первому образованию — экономист, но детская мечта работать с детьми взяла свое. Она замужем и у нее есть две дочери, которых она любит баловать чем-нибудь вкусненьким.

Чиновники тоже не остались в стороне от поступка женщины | Источник: Лия Галеева / ВКонтактеЧиновники тоже не остались в стороне от поступка женщины | Источник: Лия Галеева / ВКонтакте

Чиновники тоже не остались в стороне от поступка женщины

Источник:

Лия Галеева / ВКонтакте

Первым из чиновников (да и вообще самым первым) об инциденте сообщил глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко, отметивший не только Галееву, но и персонал, и экстренные службы. Через несколько часов после случившегося с женщиной разговаривал уже губернатор Оренбургской области — Евгений Солнцев. Он позвонил Лие и пожелал скорейшего восстановления.

— В ходе обороны женщина получила порезы. Сейчас ей уже оказана необходимая медицинская помощь. Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя. Самоотверженность и решимость женщины вызывают восхищение, — отметил Солнцев.

Разговор с губернатором

Источник:

Евгений Солнцев / T.me

На ситуацию обратили внимание и в «верхах» СК РФ. Главный следователь России Александр Бастрыкин не только потребовал у руководителя СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеслава Зудермана предоставить доклад по ходу расследования уголовных дел, но и, отметив неравнодушие и самоотверженность Галеевой, поручил представить ее к ведомственной награде СКР.

В ближайшее время Лие вручат множество наград | Источник: Лия Галеева / «ВКонтакте»В ближайшее время Лие вручат множество наград | Источник: Лия Галеева / «ВКонтакте»

В ближайшее время Лие вручат множество наград

Источник:

Лия Галеева / «ВКонтакте»

Также в курсе произошедшего и в Госдуме: глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова попросила Минпросвещения РФ тоже отметить воспитательницу ведомственной наградой. По словам депутата, Галеева, «чья ежедневная работа — учить детей добру, проявила железную волю».

— Она преградила нападавшему путь, смогла скрутить его и удерживать до приезда полиции. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы не ее самоотверженность, — цитирует Лантратову РИА Новости.

И это еще не всё: также депутат просит министерство выяснить, почему в бугурусланском детском саду не было охраны, и как так получилось, что посторонний смог туда попасть.

ПО ТЕМЕ
Владислав МитрошинВладислав Митрошин
Владислав Митрошин
Корреспондент
Бугуруслан Нападение Детский сад СК РФ Нож Прокуратура Оренбургская область Александр Бастрыкин Уголовное дело Воспитатель Награда Оренбург Евгений Солнцев
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Комментарии
3
Гость
6 февраля, 13:27
Сильные женщины! Спасибо!
Гость
6 февраля, 13:27
Сильные женщины! Спаси Господь!
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Гость
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