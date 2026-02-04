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Происшествия Звонили из-за границы: сын Усольцевой рассказал о новых подробностях пропажи семьи

Звонили из-за границы: сын Усольцевой рассказал о новых подробностях пропажи семьи

Он хотел бы верить, что семья пыталась с ним связаться

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Вместе с супругами была совсем маленькая дочь | Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»Вместе с супругами была совсем маленькая дочь | Источник: Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Вместе с супругами была совсем маленькая дочь

Источник:

Ирина Усольцева / «ВКонтакте»

Сын пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал, что ему позвонили из другой страны после того, как его мать пропала вместе с супругом Сергеем и их пятилетней дочерью. Подробности он раскрыл в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».

«У меня был звонок, получается, из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый», — подчеркнул Баталов.

По информации эксперта программы, звонок мог иметь отношение к пропавшим родственникам. Сам Даниил считает эту версию маловероятной, хотя очень хотел бы верить в то, что семья пыталась с ним связаться.

Ходили слухи, что Усольцевых после исчезновения якобы видели в Таиланде. SMM-специалист Ирины Дарья Фурштейн не верит в пропажу семьи и уверена, что они сбежали намеренно.

Такой же версии придерживается и Даниил. Ранее он уверял, что мама скоро свяжется с ним, и полагал, что ему намеренно не сообщили о планах, чтобы предотвратить утечку информации.

Поиски семьи продолжаются уже 4 месяца. Они на время были приостановлены, но их возобновили по поручению следователя 30 января 2026 года.

Если до марта 2026 года в этом деле не будет никаких результатов, то Усольцевых могут признать погибшими. Подробнее об этом мы писали здесь.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Красноярск Следственный комитет Поиск пропавшего
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Комментарии
9
Гость
4 февраля, 16:04
Если они живы, они могли уйти в скит, то есть поопасть для родственников и общества
Гость
4 февраля, 14:51
Вчера опять целую передачу гундели ни о чем.Сынок опять геройский,весёлый,довольный.Зарабатывает на шоу
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Гость
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