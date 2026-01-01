Поскользнулись из-за гололеда и разбогатели: как получить деньги за свою травму

После падения обязательно нужно зафиксировать травму в больнице Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Начались новогодние каникулы, коротать время в которые хочется на улице, выбираясь как в центр города, так и за его пределы. Но из-за ситуации на дорогах это не всегда может быть комфортно: кругом снег или гололед, а значит, риск поскользнуться и получить травму очень высок. В этом материале разбираемся, что делать, если ваш отдых омрачило падение, и как можно получить за это деньги.

Оставайтесь на месте и вызовите скорую

В случае падения на не очищенном от снега и льда тротуаре стоит сразу же вызвать скорую помощь, при этом важно оставаться на месте. Прибывшие на место происшествия медработники должны будут зафиксировать состояние дороги (непосредственную причину падения), а также вашу травму. Если рядом есть поликлиника или травмпункт, можете обратиться туда.

Постарайтесь сфотографировать место падения и зафиксировать факт в письменной форме, указав там и состояние дорожного покрытия. Не забудьте найти пару-тройку свидетелей вашего падения. Запишите их Ф. И. О. и номера телефонов, чтобы обратиться к ним в случае необходимости.

Всё это будет вашим основным доказательством при обращении за компенсацией к виновнику вашего падения.

Возьмите справку и сохраняйте чеки

После того как вам окажут медицинскую помощь, возьмите в больнице справку с указанием места, где вы получили травму. Также важно сохранять все чеки и квитанции за оказание медицинских услуг и покупку лекарств. На их основании вам и будут компенсировать расходы

Важно отметить, что медицинские услуги, предоставленные бесплатно по полису, вам возмещены не будут.

Нужно установить, кому принадлежит нечищеный участок Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Определите, кто должен отвечать за ваше падение

Для привлечения к ответственности важно определить, кто отвечает за участок, на котором вы получили травму. Если вы упали во дворе — коммунальные службы того дома, к чьей придомовой территории отнесено это место. Если травму получили не там (на улице, въезде и выезде с проезжей части, тротуаре вдоль улиц, остановке общественного транспорта), то ответственность несет Минтранс.

Однако есть и более специфичные органы, обязанные компенсировать вам все затраты на лечение. Это, например, территории государственных учреждений. Если вы получили травму рядом с университетом, то претензию стоит направлять ректору учебного заведения, который и будет разбираться, из-за чего территорию не почистили от снега и льда.

Досудебная претензия

Когда виновник найден, ему нужно направить претензию и прикрепить к ней ваши документы (акт о падении, чеки, квитанции на оказание медицинских услуг). На втором экземпляре претензии, который останется у вас, необходимо получить отметку о вручении оригинала.

После падения на льду сохраняйте все справки и чеки Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Судебные тяжбы

Может быть так, что виновник согласиться возместить вам ущерб в досудебном порядке. Если же на претензию вы получили отказ, то необходимо обращаться в суд. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу, иск может быть подан либо по вашему месту жительства, либо по месту падения. В случае если судья встал на вашу сторону, вам должны быть возмещены убытки и моральный вред. Потому так важно надлежащим образом зафиксировать факт и место падения.

Травма на производстве