Поскользнулись из-за гололеда и разбогатели: как получить деньги за свою травму

Поскользнулись из-за гололеда и разбогатели: как получить деньги за свою травму

Разбираемся, как правильно поступить, если вы пострадали

После падения обязательно нужно зафиксировать травму в больнице

Начались новогодние каникулы, коротать время в которые хочется на улице, выбираясь как в центр города, так и за его пределы. Но из-за ситуации на дорогах это не всегда может быть комфортно: кругом снег или гололед, а значит, риск поскользнуться и получить травму очень высок. В этом материале разбираемся, что делать, если ваш отдых омрачило падение, и как можно получить за это деньги.

Оставайтесь на месте и вызовите скорую

В случае падения на не очищенном от снега и льда тротуаре стоит сразу же вызвать скорую помощь, при этом важно оставаться на месте. Прибывшие на место происшествия медработники должны будут зафиксировать состояние дороги (непосредственную причину падения), а также вашу травму. Если рядом есть поликлиника или травмпункт, можете обратиться туда.

Постарайтесь сфотографировать место падения и зафиксировать факт в письменной форме, указав там и состояние дорожного покрытия. Не забудьте найти пару-тройку свидетелей вашего падения. Запишите их Ф. И. О. и номера телефонов, чтобы обратиться к ним в случае необходимости.

Всё это будет вашим основным доказательством при обращении за компенсацией к виновнику вашего падения.

Возьмите справку и сохраняйте чеки

После того как вам окажут медицинскую помощь, возьмите в больнице справку с указанием места, где вы получили травму. Также важно сохранять все чеки и квитанции за оказание медицинских услуг и покупку лекарств. На их основании вам и будут компенсировать расходы

Важно отметить, что медицинские услуги, предоставленные бесплатно по полису, вам возмещены не будут.

Нужно установить, кому принадлежит нечищеный участок

Определите, кто должен отвечать за ваше падение

Для привлечения к ответственности важно определить, кто отвечает за участок, на котором вы получили травму. Если вы упали во дворе — коммунальные службы того дома, к чьей придомовой территории отнесено это место. Если травму получили не там (на улице, въезде и выезде с проезжей части, тротуаре вдоль улиц, остановке общественного транспорта), то ответственность несет Минтранс.

Однако есть и более специфичные органы, обязанные компенсировать вам все затраты на лечение. Это, например, территории государственных учреждений. Если вы получили травму рядом с университетом, то претензию стоит направлять ректору учебного заведения, который и будет разбираться, из-за чего территорию не почистили от снега и льда.

Досудебная претензия

Когда виновник найден, ему нужно направить претензию и прикрепить к ней ваши документы (акт о падении, чеки, квитанции на оказание медицинских услуг). На втором экземпляре претензии, который останется у вас, необходимо получить отметку о вручении оригинала.

После падения на льду сохраняйте все справки и чеки

Судебные тяжбы

Может быть так, что виновник согласиться возместить вам ущерб в досудебном порядке. Если же на претензию вы получили отказ, то необходимо обращаться в суд. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу, иск может быть подан либо по вашему месту жительства, либо по месту падения. В случае если судья встал на вашу сторону, вам должны быть возмещены убытки и моральный вред. Потому так важно надлежащим образом зафиксировать факт и место падения.

Травма на производстве

В случае если вы получили травму, находясь на работе, обязательно сообщите об этом своему руководителю. В этом случае он должен будет организовать оказание первой медицинской помощи и доставку в больницу. Также начальник должен принять меры по расследованию несчастного случая и решить вопрос о компенсации всех ваших расходов.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
