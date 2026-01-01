Поскользнулись из-за гололеда и разбогатели: как получить деньги за свою травму

Начались новогодние каникулы, коротать время в которые хочется на улице, выбираясь как в центр города, так и за его пределы. Но из-за ситуации на дорогах это не всегда может быть комфортно: кругом снег или гололед, а значит, риск поскользнуться и получить травму очень высок. В этом материале разбираемся, что делать, если ваш отдых омрачило падение, и как можно получить за это деньги.
Оставайтесь на месте и вызовите скорую
В случае падения на не очищенном от снега и льда тротуаре стоит сразу же вызвать скорую помощь, при этом важно оставаться на месте. Прибывшие на место происшествия медработники должны будут зафиксировать состояние дороги (непосредственную причину падения), а также вашу травму. Если рядом есть поликлиника или травмпункт, можете обратиться туда.
Постарайтесь сфотографировать место падения и зафиксировать факт в письменной форме, указав там и состояние дорожного покрытия. Не забудьте найти пару-тройку свидетелей вашего падения. Запишите их Ф. И. О. и номера телефонов, чтобы обратиться к ним в случае необходимости.
Всё это будет вашим основным доказательством при обращении за компенсацией к виновнику вашего падения.
Возьмите справку и сохраняйте чеки
После того как вам окажут медицинскую помощь, возьмите в больнице справку с указанием места, где вы получили травму. Также важно сохранять все чеки и квитанции за оказание медицинских услуг и покупку лекарств. На их основании вам и будут компенсировать расходы
Важно отметить, что медицинские услуги, предоставленные бесплатно по полису, вам возмещены не будут.
Определите, кто должен отвечать за ваше падение
Для привлечения к ответственности важно определить, кто отвечает за участок, на котором вы получили травму. Если вы упали во дворе — коммунальные службы того дома, к чьей придомовой территории отнесено это место. Если травму получили не там (на улице, въезде и выезде с проезжей части, тротуаре вдоль улиц, остановке общественного транспорта), то ответственность несет Минтранс.
Однако есть и более специфичные органы, обязанные компенсировать вам все затраты на лечение. Это, например, территории государственных учреждений. Если вы получили травму рядом с университетом, то претензию стоит направлять ректору учебного заведения, который и будет разбираться, из-за чего территорию не почистили от снега и льда.
Досудебная претензия
Когда виновник найден, ему нужно направить претензию и прикрепить к ней ваши документы (акт о падении, чеки, квитанции на оказание медицинских услуг). На втором экземпляре претензии, который останется у вас, необходимо получить отметку о вручении оригинала.
Судебные тяжбы
Может быть так, что виновник согласиться возместить вам ущерб в досудебном порядке. Если же на претензию вы получили отказ, то необходимо обращаться в суд. Согласно Гражданскому процессуальному кодексу, иск может быть подан либо по вашему месту жительства, либо по месту падения. В случае если судья встал на вашу сторону, вам должны быть возмещены убытки и моральный вред. Потому так важно надлежащим образом зафиксировать факт и место падения.
Травма на производстве
В случае если вы получили травму, находясь на работе, обязательно сообщите об этом своему руководителю. В этом случае он должен будет организовать оказание первой медицинской помощи и доставку в больницу. Также начальник должен принять меры по расследованию несчастного случая и решить вопрос о компенсации всех ваших расходов.