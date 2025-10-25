«Вернутся заморозки»: когда менять резину на зимнюю жителям Ярославской области

По данным специалистов, в последнюю неделю октября будет облачно и сыро, но столбики термометров останутся на плюсовых отметках. В длинные ноябрьские выходные существенного похолодания тоже не ждут, но, по данным экспертов, это лучшее время для того, чтобы «переобуть» машину.

«Во-первых, в выходные просто больше для этого свободного времени, во-вторых, по климату в начале ноября среднесуточная температура воздуха опускается даже ниже +2,5 °С, ну и в-третьих, по среднесрочному прогнозу, после 5 ноября в регионе похолодает — вернутся ночные заморозки, осадки время от времени будут идти в смешанной фазе, да и днём температура с трудом дотянется до отметки в +5 °С», — рассказали в «Фобосе».