«Вернутся заморозки»: когда менять резину на зимнюю жителям Ярославской области

Эксперты центра «Фобос» дали прогноз

«Вернутся заморозки»: когда менять резину на зимнюю жителям Ярославской области

Эксперты центра «Фобос» дали прогноз

142
Когда менять зимнюю резину в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКогда менять зимнюю резину в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Когда менять зимнюю резину в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Автомобилистам посоветовали сменить резину на зимнюю в первые выходные ноября. Прогноз, затрагивающий жителей Ярославской области, опубликовали в центре «Фобос».

По данным специалистов, в последнюю неделю октября будет облачно и сыро, но столбики термометров останутся на плюсовых отметках. В длинные ноябрьские выходные существенного похолодания тоже не ждут, но, по данным экспертов, это лучшее время для того, чтобы «переобуть» машину.

«Во-первых, в выходные просто больше для этого свободного времени, во-вторых, по климату в начале ноября среднесуточная температура воздуха опускается даже ниже +2,5 °С, ну и в-третьих, по среднесрочному прогнозу, после 5 ноября в регионе похолодает — вернутся ночные заморозки, осадки время от времени будут идти в смешанной фазе, да и днём температура с трудом дотянется до отметки в +5 °С», — рассказали в «Фобосе».

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 1 ноября +2 °С, небольшие дожди. Днем +3 °С, без осадков.

В ночь на 2 ноября +5 °С, будет облачно, но без дождей. Днем +6 °С, ожидаются осадки.

Ночью 3 ноября дожди прекратятся, потеплеет до +9 °С, днем будет прохладнее, +6 °С, небольшие дожди.

А вы уже сменили резину?

Да, позаботился об этом заранее
Нет, еще рано
Планирую поменять в ближайшие дни
