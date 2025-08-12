Звезду «Дома-2» нашли мертвой в общежитии: что известно о странной гибели молодой красотки — видео

Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Тело бывшей участницы «Дома-2» Полины Малининой 6 августа нашли в общежитии Нижнего Новгорода. 24-летняя девушка была известна не только участием в телестройке, но и работой в скандальном модельном агентстве MaryWay. Что ещё известно о жизни и загадочной смерти модели — смотрите в видео чуть выше.

Друзья нашли Полину в ее квартире после того, как она несколько дней не выходила на связь. В последний раз, когда девушка заходила в свое жилище, она была с неизвестным мужчиной. На следующий день он покинул квартиру уже без Малининой.

По данным регионального СК, видимых следов насильственной смерти на теле девушки нет. Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом. Однако делать однозначные выводы можно будет только после судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, девушка могла употреблять наркотики, но её близкие и друзья в это не верят.

Зрителям «Дома-2» Полина запомнилась отношениями с чернокожим парнем Давидом Дангом. Пара была вместе два месяца. В целом, на проекте у девушки был образ любительницы горячительных напитков. Но сама Полина позже заявляла, что это лишь придуманная продюсерами история.