Звезду «Дома-2» нашли мертвой в общежитии: что известно о странной гибели молодой красотки — видео

Звезду «Дома-2» нашли мертвой в общежитии: что известно о странной гибели молодой красотки — видео

Полине Малининой было всего 24 года

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Тело бывшей участницы «Дома-2» Полины Малининой 6 августа нашли в общежитии Нижнего Новгорода. 24-летняя девушка была известна не только участием в телестройке, но и работой в скандальном модельном агентстве MaryWay. Что ещё известно о жизни и загадочной смерти модели — смотрите в видео чуть выше.

Друзья нашли Полину в ее квартире после того, как она несколько дней не выходила на связь. В последний раз, когда девушка заходила в свое жилище, она была с неизвестным мужчиной. На следующий день он покинул квартиру уже без Малининой.

По данным регионального СК, видимых следов насильственной смерти на теле девушки нет. Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом. Однако делать однозначные выводы можно будет только после судебно-медицинской экспертизы. Предположительно, девушка могла употреблять наркотики, но её близкие и друзья в это не верят.

Зрителям «Дома-2» Полина запомнилась отношениями с чернокожим парнем Давидом Дангом. Пара была вместе два месяца. В целом, на проекте у девушки был образ любительницы горячительных напитков. Но сама Полина позже заявляла, что это лишь придуманная продюсерами история.

Что касается работы в скандальном агентстве MaryWay, в нем Полина работала кастинг-директором в местном филиале. По версии следствия, компания активно рекламировала свои услуги по обучению и продвижению моделей, вокалистов, теле- и радиоведущих и гарантировала трудоустройство своих учеников. В итоге десятки потерпевших в разных регионах России остались без денег и с кредитами. Малинина проходила по уголовному делу в качестве фигуранта, однако находилась под подпиской о невыезде.

Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Дом-2 Трагедия СК
Комментарии
Гость
34 минуты
Звезда "Дома 2" ,звучит примерно так же как звезда "Отрыжки 4"
