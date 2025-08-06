Мужчине оторвало голову на предприятии в Великом Новгороде: новости 6 августа

Из-за смерти начали проверку Источник: Лина Саитова / 116.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 августа.

Мошенники могут украсть данные россиян с помощью Wi-Fi

Мошенники могут украсть логины и пароли или установить вредоносные программы с помощью подключения к Wi-Fi по QR-коду в общественных местах. Об этом рассказали в пресс-центре МВД РФ.

«В кафе или в другом общественном месте предлагается подключиться к Wi-Fi через QR-код. Такой способ подключения может создавать риски несанкционированного сбора логинов и паролей», — сказали в МВД.

В ведомстве пояснили ТАСС, что по одной из схем обмана QR-код используется якобы для оплаты по нему Wi-Fi. Правоохранители добавили, что цель аферистов — перехват учетных данных пользователя или установка вредоносного программного обеспечения на устройство.

Также россиян предупредили о другой схеме мошенников. Они используют доставку цветов. Злоумышленники требуют назвать код из СМС для сверки данных заказа с курьером. Так они получают доступ к данным граждан.

Россиянам показали, как будет выглядеть новая школьная форма

В России 1 сентября начнет действовать новый ГОСТ для школьной формы. Одежда учеников должна быть консервативной, деловой, строгой, удобной и красивой.

Введение ГОСТа на школьную форму позволит стереть границы для детей с разным финансовым положением. Об этом рассказал глава департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут, пишет ТАСС.

«[Она] снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям», — поделился Реут.

Минпросвещения уточнило, что учебные заведения могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников Источник: скриншот с пресс-конференции ТАСС

Согласно ГОСТу, школьная форма должна быть изготовлена из тканей с хорошей воздухопроницаемостью, способностью отводить влагу и не вызывать аллергических реакций. Также строго регламентируются характеристики подкладочных материалов, фурнитуры (без острых краев и кромок) и точное соответствие размерам типовых детских фигур.

Новый стандарт направлен на защиту детей от некачественной и неудобной одежды, а родителей — от лишних трат. Производители, маркирующие продукцию как школьную форму, обязаны соблюдать ГОСТ.

Россиян предупредили о штрафе за езду с правами на девичью фамилию

Женщине нужно заменить водительское удостоверение при смене фамилии после замужества, так как при изменении персональных данных оно подлежит аннулированию, а за езду с водительским удостоверением, в котором указана старая фамилия, грозит штраф, рассказала член Союза юристов-блогеров Марина Воронцова.

Она отметила, что конкретных сроков на замену водительского удостоверения законом не установлено, однако оно считается недействительным и подлежит аннулированию в случае изменения персональных данных водителя. Соответственно, получив новый паспорт, нужно как можно скорее заменить права.

Также она добавила, что за управление машиной без нового водительского можно получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей, уточнила юрист в беседе с РИА Новости.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) тоже подлежит обязательной замене.

«В связи с этим при смене фамилии также необходимо вносить изменения в СТС, в противном случае могут возникнуть проблемы при продаже автомобиля, и предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ — штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей», — сказала Воронцова.

В Краснодарском крае несколько человек умерли из-за паленой чачи

Четырех туристов госпитализировали с тяжелым отравлением после употребления самодельной чачи, которую они купили с рук. Трое умерли, один остается в больнице. Позднее стало известно о еще двух жертвах некачественного алкоголя.

По предварительным данным, 2 августа супружеская пара купила в Сириусе на Казачьем рынке чачу, изготовленную кустарным способом. После распития напитка их состояние резко ухудшилось — обоих доставили в реанимацию, но спасти не удалось, пишет SOCHI1.RU.

Позже выяснилось, что еще как минимум двое человек отравились тем же суррогатом, один из них скончался. По данным Тelegram-канала «ЧП Сочи», накануне на Казачий рынок нагрянула полиция. Несколько продавцов задержаны, полицейские разыскивают производителей опасного алкоголя.

В России придумали, как решить проблему с нехваткой детсадов

Для семей, чьим детям не хватило места в детских садах, предложили ввести ежемесячные выплаты. Ее предлагают установить в размере не менее одного регионального прожиточного минимума. С идеей выступили депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова. Они направили письмо на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По данным 2024 года, почти 13 тысяч детей остались без мест в дошкольных учреждениях. Это только те, кто записывался официально, вставал в очереди. А многие и не встают, считая это безнадежным, отметили депутаты.

Когда ребенок не попал в детский сад, родителям приходится нанимать нянь, платить за частные садики или сидеть дома, теряя доход. Так или иначе семьи несут дополнительную финансовую нагрузку.

Экс-госсекретарь Дагестана украл у государства крупнейший нефтекомплекс на Северном Кавказе

Дагнефтепродукт» и завод ООО «Дагнотех» оказались украденными у государства. Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов отдал предприятия подконтрольным себе лицам. Имущество причастных к хищению арестовали на сумму около трех миллиардов рублей. Общая стоимость нефтекомплексов, которые передали государству, превышает 100 миллиардов рублей, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Дагнефтепродукт» — крупнейший федеральный нефтеперевалочный комплекс на Северном Кавказе. Это единственный оператор по перевалке нефти, поступающей в морской торговый порт Махачкалы.

На видео много денег и оружия Источник: ЦОС ФСБ России / Telegram

На кадрах ФСБ видно, что спецназ высаживался с вертолета для обеспечения следственных действий на «Дагнефтепродукте». В этот же день обыски прошли в трех московских квартирах, связанных с семьей задержанного госсекретаря Дагестана.

Францию захлестнули пожары

Лесной пожар в департаменте Од на юге Франции, охвативший менее чем за сутки 13 тысяч гектаров, стал крупнейшим как минимум за последние 20 лет, сообщила в среду газета Parisien со ссылкой на официальные данные.

Всё небо озарило из-за огня Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Министр экологических преобразований Франции Аньес-Панье Рюнаше заявила, что огонь в Оде прошел столько же территории, сколько выгорело по всей стране за весь 2024 год. Это также более чем в два раза больше, чем сгорело в 2023 году, добавила она.

На кадрах видно густой дым Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Пожар в департаменте Од начался 5 августа во второй половине дня, а уже 6 августа в местной префектуре сообщили об одном погибшем. Еще один человек числится пропавшим без вести. Также пострадали девять человек, среди которых семь пожарных. Около 2,5 тыс. домохозяйств остаются без электричества. В тушении пожара принимают участие около 2 тыс. сотрудников противопожарной службы, задействованы самолеты Canadair.

Шестилетний мальчик получил разрыв печени в аквапарке

В питерском аквапарке «Родео Драйв» 6-летний малыш скатился с горки, но забрать его из зоны приземления родители не успели. Следующая отдыхающая влетела в мальчика.

Момент, когда мальчик получил травму, попал на видео Источник: Фонтанка SPB Online / Telegram

От удара у ребенка случился разрыв левой доли печени. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело, но сотрудники аквапарка утверждают, что просили отца Глеба забрать ребенка из опасной зоны, но тот зазевался.

Во всем мире исчезнут пляжи

Пляжи от Флориды до австралийского Голд-Коста находятся под угрозой исчезновения из-за истощения запасов песка, вызванного изменением климата и деятельностью человека. Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает газета, береговая линия по всему миру стремительно разрушается из-за эрозии, ускоряемой изменением климата. Штормы, сильные приливы и рост уровня моря вымывают песок, и этот естественный процесс становится всё сложнее остановить.

Власти различных государств пытаются бороться с проблемой, завозя дополнительный песок. Несмотря на это, некоторые пляжи всё равно могут исчезнуть навсегда. Ситуацию усугубляет растущий спрос на песок в строительстве и урбанизации, что приводит к росту цен и сокращению доступных запасов на восстановление пляжей по всему миру.

Мужчине оторвало голову на заводе в Великом Новгороде

В Великом Новгороде на предприятии по переработке макулатуры погиб мужчина. Прокуратура Новгородской области организовала проверку. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.