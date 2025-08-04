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Происшествия Грузовой поезд протаранил автобус с пассажирами в Ленинградской области. Есть погибшие — кадры

Грузовой поезд протаранил автобус с пассажирами в Ленинградской области. Есть погибшие — кадры

ДТП случилось на регулируемом ж/д переезде

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1 комментарий
Предварительно, в ДТП с автобусом и поездом погибли два человека | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПредварительно, в ДТП с автобусом и поездом погибли два человека | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Предварительно, в ДТП с автобусом и поездом погибли два человека

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Грузовой поезд снес пассажирский автобус на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле — Олонец в Ленинградской области. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

«По предварительным данным, 4 августа 2025 года на станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом», — отмечается в прокуратуре.

Telegram-канал 112 пишет, что автобус двигался из Кеми в Ярославль. В нем находилось 37 человек. По предварительной информации, в ДТП погибли 2 человека, 10 пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Причиной аварии стало то, что рейсовый автобус выехал на пути перед приближающимся поездом. Водитель экстренно затормозил, но расстояние было слишком маленьким, и столкновения избежать не получилось. Состав не сошел с рельсов.

Источник: 112 / TelegramИсточник: 112 / Telegram
В автобусе находилось 37 человек | Источник: 112 / TelegramВ автобусе находилось 37 человек | Источник: 112 / Telegram

В конце июля пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Котельниковском районе Волгоградской области. По словам очевидцев, после столкновения с КАМАЗом на нерегулируемом переезде перевернулось девять вагонов с людьми. Подробности о трагедии мы освещали в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Поезд Автобус
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Комментарии
1
Гость
18 минут
Таджик за рулём автобуса был?
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