Грузовой поезд протаранил автобус с пассажирами в Ленинградской области. Есть погибшие — кадры

Предварительно, в ДТП с автобусом и поездом погибли два человека Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Грузовой поезд снес пассажирский автобус на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле — Олонец в Ленинградской области. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

«По предварительным данным, 4 августа 2025 года на станции Инема произошло столкновение автобуса с туристами с грузовым железнодорожным составом», — отмечается в прокуратуре.

Telegram-канал 112 пишет, что автобус двигался из Кеми в Ярославль. В нем находилось 37 человек. По предварительной информации, в ДТП погибли 2 человека, 10 пострадали. Об этом сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

Причиной аварии стало то, что рейсовый автобус выехал на пути перед приближающимся поездом. Водитель экстренно затормозил, но расстояние было слишком маленьким, и столкновения избежать не получилось. Состав не сошел с рельсов.