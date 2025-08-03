Туристы сняли видео на фоне горящей после атаки БПЛА нефтебазы в Сочи — их поймали и заставили извиняться

Сегодня, 3 августа, в Сочи задержали троих жителей Нижнего Тагила. Причина — съемка видео на фоне пожара у нефтебазы в Адлере. Молодые люди спели отрывок из песни «Малиновый рассвет» и выложили запись в соцсети, что вызвало волну критики.
Что произошло
Сегодня утром в одном из районов Сочи случился пожар после атаки БПЛА. Пока спасатели тушили огонь, рядом находились трое молодых людей (19, 20 и 21 года), приехавших из Нижнего Тагила. Они активно снимали себя на фоне горящей нефтебазы, а затем опубликовали ролик в соцсетях.
Видео быстро набрало просмотры, но вместо ожидаемого успеха привлекло внимание полиции, а также политиков.
«Молодежь снимает контент на фоне ночных прилетов беспилотников в Сочи», — прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Интересно, а что с инстинктом самосохранения? Неужели не понимают, что это просто опасно?»
Последствия для нарушителей
Всех троих задержали для разбирательства. Сейчас проверяют, не мешали ли они работе спасателей и не нарушали ли другие законы. 20-летняя девушка, которая выложила запись, уже получила административный штраф за нарушение правил поведения при ЧС (ст. 20.6.1 КоАП РФ).
Полиция Кубани призвала граждан не создавать контент вблизи мест ЧП, если это мешает экстренным службам:
«Подобные действия не только безответственны, но и могут быть опасны. Мы призываем всех соблюдать закон и не мешать работе спасателей», — сообщили правоохранители.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
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