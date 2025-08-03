Туристы сняли видео на фоне горящей после атаки БПЛА нефтебазы в Сочи — их поймали и заставили извиняться

Автор ролика пояснила, что снимала запись для публикации в TikTok, находясь в состоянии алкогольного опьянения Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Сегодня, 3 августа, в Сочи задержали троих жителей Нижнего Тагила. Причина — съемка видео на фоне пожара у нефтебазы в Адлере. Молодые люди спели отрывок из песни «Малиновый рассвет» и выложили запись в соцсети, что вызвало волну критики.

Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Что произошло

Сегодня утром в одном из районов Сочи случился пожар после атаки БПЛА. Пока спасатели тушили огонь, рядом находились трое молодых людей (19, 20 и 21 года), приехавших из Нижнего Тагила. Они активно снимали себя на фоне горящей нефтебазы, а затем опубликовали ролик в соцсетях.

Видео быстро набрало просмотры, но вместо ожидаемого успеха привлекло внимание полиции, а также политиков.

«Молодежь снимает контент на фоне ночных прилетов беспилотников в Сочи», — прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Интересно, а что с инстинктом самосохранения? Неужели не понимают, что это просто опасно?»

Последствия для нарушителей

Всех троих задержали для разбирательства. Сейчас проверяют, не мешали ли они работе спасателей и не нарушали ли другие законы. 20-летняя девушка, которая выложила запись, уже получила административный штраф за нарушение правил поведения при ЧС (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Блогеры извинились за свое поведение Источник: 23 МВД / Telegram

Полиция Кубани призвала граждан не создавать контент вблизи мест ЧП, если это мешает экстренным службам:

«Подобные действия не только безответственны, но и могут быть опасны. Мы призываем всех соблюдать закон и не мешать работе спасателей», — сообщили правоохранители.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.