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Происшествия Атаки БПЛА Туристы сняли видео на фоне горящей после атаки БПЛА нефтебазы в Сочи — их поймали и заставили извиняться

Туристы сняли видео на фоне горящей после атаки БПЛА нефтебазы в Сочи — их поймали и заставили извиняться

Рассказываем подробности инцидента

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Автор ролика пояснила, что снимала запись для публикации в TikTok, находясь в состоянии алкогольного опьянения | Источник: Екатерина Мизулина / TelegramАвтор ролика пояснила, что снимала запись для публикации в TikTok, находясь в состоянии алкогольного опьянения | Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Автор ролика пояснила, что снимала запись для публикации в TikTok, находясь в состоянии алкогольного опьянения

Источник:

Екатерина Мизулина / Telegram

Сегодня, 3 августа, в Сочи задержали троих жителей Нижнего Тагила. Причина — съемка видео на фоне пожара у нефтебазы в Адлере. Молодые люди спели отрывок из песни «Малиновый рассвет» и выложили запись в соцсети, что вызвало волну критики.

Источник:

Екатерина Мизулина / Telegram

Что произошло

Сегодня утром в одном из районов Сочи случился пожар после атаки БПЛА. Пока спасатели тушили огонь, рядом находились трое молодых людей (19, 20 и 21 года), приехавших из Нижнего Тагила. Они активно снимали себя на фоне горящей нефтебазы, а затем опубликовали ролик в соцсетях.

Видео быстро набрало просмотры, но вместо ожидаемого успеха привлекло внимание полиции, а также политиков.

«Молодежь снимает контент на фоне ночных прилетов беспилотников в Сочи», — прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Интересно, а что с инстинктом самосохранения? Неужели не понимают, что это просто опасно?»

Последствия для нарушителей

Всех троих задержали для разбирательства. Сейчас проверяют, не мешали ли они работе спасателей и не нарушали ли другие законы. 20-летняя девушка, которая выложила запись, уже получила административный штраф за нарушение правил поведения при ЧС (ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Блогеры извинились за свое поведение

Источник:

23 МВД / Telegram

Полиция Кубани призвала граждан не создавать контент вблизи мест ЧП, если это мешает экстренным службам:

«Подобные действия не только безответственны, но и могут быть опасны. Мы призываем всех соблюдать закон и не мешать работе спасателей», — сообщили правоохранители.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

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