НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

вос.

 754мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,33
EUR 91,71
Афиша на выходные
Сколько стоит отдых в Грузии
Роскошный теплоход на Волге
Все хитрости для ремонта и строительства
Кто будет строить третий мост
Пошли лисички
Отзыв на отдых на Урале
Куда пропал тополиный пух
Ветер сорвал кровлю
Провальное благоустройство в парке
Происшествия После землетрясения на Камчатке проснулись вулканы: страшно красивые фото стихии

После землетрясения на Камчатке проснулись вулканы: страшно красивые фото стихии

В небо поднимаются столбы дыма и пепла

115
Написать комментарий
Извержение вулкана Крашенинникова | Источник: Артем Шелдовицкий Извержение вулкана Крашенинникова | Источник: Артем Шелдовицкий

Извержение вулкана Крашенинникова

Источник:

Артем Шелдовицкий

На Камчатке проснулась суровая природа.

Всё началось 30 июля с мощнейшего землетрясения магнитудой 8,7. Эпицентр находился примерно в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского, у восточного побережья полуострова. Толчки ощутили в нескольких населенных пунктах, в том числе в краевой столице. После землетрясения последовали афтершоки и угроза цунами — в отдельных районах были зафиксированы сильные волны.

Северо-Курильск после цунами

Источник:

ГТРК «Камчатка»

На этом стихия не остановилась. Вскоре активизировалась Ключевская Сопка — самый высокий и один из самых активных вулканов не только в России, но и во всей Евразии. Над кратером поднимаются столбы дыма и пепла.

А вечером 2 августа началось неожиданное извержение вулкана Крашенинникова, который, по данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, не проявлял активности более 460 лет. Сейчас фиксируются пепловые выбросы на высоту 5–6 километров над уровнем моря. Ученые наблюдают за вулканом круглосуточно: ситуация меняется стремительно.

Мы собрали для вас страшно красивые кадры, как выглядит пробужденная Камчатка с земли и воздуха.

Извержение Ключевской Сопки | Источник: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАНИзвержение Ключевской Сопки | Источник: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Извержение Ключевской Сопки

Источник:

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Источник: ИВиС ДВО РАНИсточник: ИВиС ДВО РАН
Источник:

ИВиС ДВО РАН

Источник: ИВиС ДВО РАНИсточник: ИВиС ДВО РАН
Источник:

ИВиС ДВО РАН

Источник: ИВиС ДВО РАНИсточник: ИВиС ДВО РАН
Источник:

ИВиС ДВО РАН

Вид со спутника | Источник: Super volcanology / TelegramВид со спутника | Источник: Super volcanology / Telegram

Вид со спутника

Источник:

Super volcanology / Telegram

А это&nbsp;вулкан Крашенинникова | Источник: Артем Шелдовицкий А это&nbsp;вулкан Крашенинникова | Источник: Артем Шелдовицкий

А это вулкан Крашенинникова

Источник:

Артем Шелдовицкий

Источник: Артем Шелдовицкий Источник: Артем Шелдовицкий
Источник:

Артем Шелдовицкий

Источник: Артем Шелдовицкий Источник: Артем Шелдовицкий
Источник:

Артем Шелдовицкий

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Камчатка Землетрясение Вулкан Извержение вулкана Стихия Фото
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
«Первый раз вижу летом такую пустующую Анапу». Туристка рассказала, как бюджетно отдохнула на курорте, куда все боятся ехать
Екатерина Железнова
Журналистка
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление