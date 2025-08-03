После землетрясения на Камчатке проснулись вулканы: страшно красивые фото стихии

Извержение вулкана Крашенинникова Источник: Артем Шелдовицкий

На Камчатке проснулась суровая природа.

Всё началось 30 июля с мощнейшего землетрясения магнитудой 8,7. Эпицентр находился примерно в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского, у восточного побережья полуострова. Толчки ощутили в нескольких населенных пунктах, в том числе в краевой столице. После землетрясения последовали афтершоки и угроза цунами — в отдельных районах были зафиксированы сильные волны.

Северо-Курильск после цунами Источник: ГТРК «Камчатка»

На этом стихия не остановилась. Вскоре активизировалась Ключевская Сопка — самый высокий и один из самых активных вулканов не только в России, но и во всей Евразии. Над кратером поднимаются столбы дыма и пепла.

А вечером 2 августа началось неожиданное извержение вулкана Крашенинникова, который, по данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, не проявлял активности более 460 лет. Сейчас фиксируются пепловые выбросы на высоту 5–6 километров над уровнем моря. Ученые наблюдают за вулканом круглосуточно: ситуация меняется стремительно.

Мы собрали для вас страшно красивые кадры, как выглядит пробужденная Камчатка с земли и воздуха.

Извержение Ключевской Сопки Источник: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Источник: ИВиС ДВО РАН

Источник: ИВиС ДВО РАН

Источник: ИВиС ДВО РАН

Вид со спутника Источник: Super volcanology / Telegram

А это вулкан Крашенинникова Источник: Артем Шелдовицкий

Источник: Артем Шелдовицкий