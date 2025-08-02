Беспилотники атаковали три предприятия в России — несколько человек погибли

Несколько регионов России атаковали украинские беспилотники. Под ударом оказались предприятия, несколько человек погибли.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал подробности о происшествии.
«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
Сейчас губернатор находится на месте происшествия. Он предупредил об ограничении работы мобильного интернета и приостановке движения общественного транспорта из-за опасности.
Еще один погибший — в Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что атаке подвергались сразу несколько районов региона.
«К сожалению, не обошлось без трагедии: скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — сказал Слюсарь.
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. Сейчас на месте работают оперативные службы.
В регионе также ограничили работу мобильного интернета. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет воздушные суда.