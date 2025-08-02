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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники атаковали три предприятия в России — несколько человек погибли

Беспилотники атаковали три предприятия в России — несколько человек погибли

В регионах ограничили работу интернета

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Из-за угрозы приостанавливают работу аэропортов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИз-за угрозы приостанавливают работу аэропортов | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Из-за угрозы приостанавливают работу аэропортов

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Несколько регионов России атаковали украинские беспилотники. Под ударом оказались предприятия, несколько человек погибли.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко рассказал подробности о происшествии.

«К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники скорой помощи, угрозы их жизни нет», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

Сейчас губернатор находится на месте происшествия. Он предупредил об ограничении работы мобильного интернета и приостановке движения общественного транспорта из-за опасности.

Еще один погибший — в Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил, что атаке подвергались сразу несколько районов региона.

«К сожалению, не обошлось без трагедии: скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — сказал Слюсарь.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке на одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. Сейчас на месте работают оперативные службы.

В регионе также ограничили работу мобильного интернета. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет воздушные суда.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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