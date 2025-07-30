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Происшествия Телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете

Телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете

Звезду пришлось снять с рейса

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5 комментариев
Дмитрий Хрусталев громко и нецензурно выражался | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДмитрий Хрусталев громко и нецензурно выражался | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Хрусталев громко и нецензурно выражался

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Телеведущего и юмориста Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из Калининграда в Москву из-за пьяного дебоша, который он устроил на борту. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Хрусталева сняли с рейса, летевшего из Калининграда в Москву. Телеведущий был пьян, нецензурно выражался и оскорблял пассажиров.

По его словам, из-за пьяного дебоша комика задержали. В отношении Хрусталева составили административный протокол.

Всё произошло еще 28 июля. Пассажиры рассказали, что проблемы начались еще перед посадкой на рейс, пишет Starhit.ru. Он громко выражал недовольство перед стойкой регистрации. Затем комик шатающейся походкой прошел в салон, а когда бортпроводницы попросили у него посадочный талон, то он принялся за оскорбления. В итоге самолет улетел без звезды на борту.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Дмитрий Хрусталев Дебош Самолет
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Комментарии
5
Гость
1 час
шлаковый балаганщик, коих большинство
Гость
52 минуты
Проблем что ли других нет
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