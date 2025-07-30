Телеведущий Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете

Телеведущего и юмориста Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из Калининграда в Москву из-за пьяного дебоша, который он устроил на борту. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Всё произошло еще 28 июля. Пассажиры рассказали, что проблемы начались еще перед посадкой на рейс, пишет Starhit.ru. Он громко выражал недовольство перед стойкой регистрации. Затем комик шатающейся походкой прошел в салон, а когда бортпроводницы попросили у него посадочный талон, то он принялся за оскорбления. В итоге самолет улетел без звезды на борту.