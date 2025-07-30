Дома шатались, возникло цунами: что известно о мощном землетрясении на Камчатке — видео

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Землетрясение, произошедшее в Тихом океане у берегов Камчатки 30 июля уже назвали одним из сильнейших за всю историю наблюдений за сейсмоактивностью.

Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского, но при такой магнитуде они, к счастью, оказались слабее ожидаемых.

«Хорошо, что интенсивность сотрясения от него, конечно, была меньше, чем можно было ожидать для такой магнитуды — сейчас дают 8,8. Это очень сильное событие, почти планетарного масштаба», — рассказал директор филиала «Единой геофизической службы РАН» Данила Чебров.

Из-за землетрясения обрушилась стена детского сада. К счастью, здание было закрыто на ремонт и внутри никого не было. Сотрудники МЧС проверяют поврежденные подземными толчками дома. Как сообщает губернатор края Владими Солодов, обошлось без жертв, серьезно никто не пострадал.

Для жителей Камчатки, которые опасаются оставаться в своих домах после землетрясения, развернуты пункты временного размещения. По данным сейсмологов, афтершоковая активность может продолжаться еще месяц, возможны новые подземные толчки.