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Происшествия Дома шатались, возникло цунами: что известно о мощном землетрясении на Камчатке — видео

Дома шатались, возникло цунами: что известно о мощном землетрясении на Камчатке — видео

Афтершоки могут продолжаться еще месяц, а цунами дошло до Японии и Гавайев

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1 комментарий
Источник:

Городские медиа

Землетрясение, произошедшее в Тихом океане у берегов Камчатки 30 июля уже назвали одним из сильнейших за всю историю наблюдений за сейсмоактивностью.

Сильнее всего подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского, но при такой магнитуде они, к счастью, оказались слабее ожидаемых.

«Хорошо, что интенсивность сотрясения от него, конечно, была меньше, чем можно было ожидать для такой магнитуды — сейчас дают 8,8. Это очень сильное событие, почти планетарного масштаба», — рассказал директор филиала «Единой геофизической службы РАН» Данила Чебров.

Из-за землетрясения обрушилась стена детского сада. К счастью, здание было закрыто на ремонт и внутри никого не было. Сотрудники МЧС проверяют поврежденные подземными толчками дома. Как сообщает губернатор края Владими Солодов, обошлось без жертв, серьезно никто не пострадал.

Для жителей Камчатки, которые опасаются оставаться в своих домах после землетрясения, развернуты пункты временного размещения. По данным сейсмологов, афтершоковая активность может продолжаться еще месяц, возможны новые подземные толчки.

Последствия мощного землетрясения ощущается не только на Камчатке — цунами уже дошло до Японии и Гавайских остров.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Землетрясение Цунами Камчатка
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