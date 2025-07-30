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Происшествия Как Камчатка переживает одно из сильнейших землетрясений и цунами: кадры последствий

Как Камчатка переживает одно из сильнейших землетрясений и цунами: кадры последствий

Что известно о толчках и разрушениях

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3 комментария
Люди чудом не пострадали в здании, где обвалилась стена | Источник: РИА Новости / Telegram Люди чудом не пострадали в здании, где обвалилась стена | Источник: РИА Новости / Telegram

Люди чудом не пострадали в здании, где обвалилась стена

Источник:

РИА Новости / Telegram

Сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке и спровоцировало цунами. Эпицентр толчка находился в 149 км к юго-востоку от столицы региона на глубине 17 км. Многие здания покрыли трещины. Есть пострадавшие. Расскажем, что известно о происшествии к этому часу.

В квартирах падала мебель | Источник: Камчатка № 1 / TelegramВ квартирах падала мебель | Источник: Камчатка № 1 / Telegram

В квартирах падала мебель

Источник:

Камчатка № 1 / Telegram

Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой до 7,5 на протяжении не менее месяца после землетрясения в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

На стенах подъездов и квартир образовались глубокие трещины

Источник:

ЧП Камчатка / Telegram

Спасатели обследуют здания. В детском саду № 15 Петропавловска-Камчатского от землетрясения обрушилась стена. Обошлось без погибших и пострадавших. Детей распределяют по другим учреждениям. Пострадавших нет, на месте работают сотрудники МЧС.

Как выглядит детский сад после подземных толчков

Источник:

Сергей Лебедев / ВКонтакте

Городская детская поликлиника № 1 в Петропавловске-Камчатском временно закрыта на техническое обследование после сильного утреннего землетрясения как наиболее пострадавшая. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников.

Очевидец рассказал, что происходило в аэропорту во время толчков

Источник:

ЧП Камчатка / Telegram

Женщина пострадала в здании аэропорта во время землетрясения. Ее состояние удовлетворительное. Ей оказана медпомощь, рассказал Олег Мельников. Вскоре после эвакуации аэропорт начал работать в штатном режиме.

Сильно пострадала детская поликлиника

Источник:

Камчатский кпай | Правительство / Telegram

На острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества. Ученые почувствовали толчки, заранее поднялись на сопку и не пострадали, но лишились большинства вещей. 

Землетрясение на Камчатке застало хирургов прямо во время операции в местном онкодиспансере. Врачи продолжили работу даже во время подземных толчков.

Сейчас с пациентом всё хорошо

Источник:

Мельников. Важное / Telegram

Три волны цунами обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова, Сахалинская область), последняя самая мощная — в порту сорвало со своих мест суда, их вынесло в пролив. Об этом сообщил ТАСС мэр Северо-Курильского муниципального округа Александр Овсянников.

Почти 300 человек эвакуировали из порта в Северо-Курильске после землетрясения, в медпомощи они не нуждаются, сообщили РИА Новости оперативные службы региона.

Опубликованы кадры последствия наводнения

Источник:

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН / Telegram

Рыбопромышленное предприятие «Алаид» в Северо-Курильске практически полностью затоплено цунами, заявил РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Спасатели проверяют здания после землетрясения

Источник:

ГУ МЧС России по Камчатскому краю / Telegram

Медики на Камчатке просят не мешать работе бригад скорой помощи. Количество вызовов увеличилось. В основном жалобы пациентов связаны с повышенным артериальным давлением и аритмией, за последний час три раза бригады выезжали на эпилептический припадок. 

Огромные пробки образовались на заправках и на выезде из Петропавловска-Камчатского и Елизово. Многие жители хотят переждать землетрясение за городом.

Люди уезжали из-за землетрясения

Источник:

Камчатка № 1 / Telegram

Последствия сейсмособытия коснулись и других стран. На тихоокеанском побережье Японии объявлено предупреждение о цунами высотой до 3 метров. Власти призывают людей оставаться в эвакуированных районах до тех пор, пока не будет снято предупреждение. В порту Кудзи в Иватэ было зафиксировано цунами высотой 60 сантиметров, а в порту Исиномаки в Мияги — 50 сантиметров. В порту Иокогама наблюдалась волна высотой 30 сантиметров. Власти страны задействовали истребители, патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга ситуации над акваторией Тихого океана. Движение скоростных поездов «Синкансэн» было приостановлено в центральной части и на северо-востоке Японии.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу образования цунами. Жителей острова Оаху, проживающих в прибрежных областях, призвали немедленно эвакуироваться.

Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили предупредила об угрозе цунами на побережье. Такое же объявление сделали на Тайване.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Землетрясение Цунами Камчатка
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Комментарии
3
Гость
1 час
Врачи молодцы, никуда не побежали, герои
Гость
1 час
"Многие задания покрыли трещины. " Что за задания?
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