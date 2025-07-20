Толпы людей скандалят в аэропортах: по всей России отменили сотни рейсов

Больше всего авиарейсов компании «Аэрофлот» задержаны в Шереметьево Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В российских аэропортах продолжается коллапс из-за массовой атаки дронов. Отменены и задержаны сотни рейсов. Пассажиры спят где придется и часами ждут возможность улететь. Рассказываем, что происходит в главных аэропортах страны.

В аэропортах Москвы ночью вводили временные ограничения. Воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы. Сейчас из-за ограничений задержаны и отменены десятки рейсов.

Больше всего авиарейсов компании «Аэрофлот» задержаны в Шереметьево. Перевозчик отказался от выполнения более 50 рейсов на вылет. Аналогичная ситуация и с бортами, которые должны были прилететь в аэропорт.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета», — выступили с обращением представители «Аэрофлота».

По информации наших коллег из MSK.RU, пассажиры отмененных рейсов еще ночью пытались вернуть билеты у касс перевозчика. Толпы людей скандалили и пытались добиться от представителя авиакомпании какой-либо информации по их вылетам. Однако утром в «Аэрофлоте» сообщили, что кассы в Шереметьево временно не будут оформлять обращения на возврат и перебронирование билетов.

Те, чьи рейсы из-за «Ковра» были перенаправлены в другие города, также оказались в транспортной ловушке.

«Летели из Антальи „Аэрофлотом“. Кружили 2 часа над Москвой, потом приняли решение сесть в Санкт-Петербурге. Только развернулись, аэропорт открыли, но нас всё же посадили в Пулково, и всё, бросили — мол, дальше как хотите. Мы купили новые билеты на 18:30 20 июля. Заселились в отель. Народ стоит в очереди на переоформление — это часов на 10 затянется. Не знаем уже, доберемся ли до Москвы», — рассказала нашим коллегам из MSK1.RU пассажирка Анна.

Источник: читатель MSK1.RU

Во Внуково до сих пор сохраняется план «Ковер». Онлайн-табло воздушной гавани горит красным из-за задержек и отмен. Некоторые из пассажиров ждут своих рейсов с прошлого дня.

«Сидим сутки во Внуково, не можем улететь. Переносят рейсы, ничего не объясняя. Улетим или нет — неизвестно», — рассказала нашим коллегам из MSK1.RU одна из пассажирок.

Еще одна пассажирка рассказала, что ночью должна была вылететь с семьей в турецкий Даламан. Однако разрешение на посадку рейса до сих пор не объявили.

«Я сейчас нахожусь в аэропорту Внуково со своей семьей. Наш рейс был на 03:30, потом его перенесли на два часа. А по итогу в шесть утра объявили, что вылет назначен на 12:50. Все в шоке, но продолжают ждать самолет. А мы ведь еще заранее приехали в аэропорт», — поделилась с MSK1.RU девушка.

Онлайн-табло во Внуково горит красным Источник: читатель MSK1.RU

Такая ситуация не только в столичных аэропортах. Массовая задержка рейсов из-за ограничений в Москве случилась в аэропорту Челябинска. Наши коллеги из 74.RU рассказали, что пять вылетов вообще отменили. Данные с онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова можно изучить здесь.

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково задержаны 23 рейса, 23 отменены и 24 отменены на прилет. Ранее Пулково в качестве запасного аэродрома принял 29 рейсов из Москвы. Подробности об этом писали наши коллеги из «Фонтанки».

В Нижнем Новгороде отменены по 2 рейса на прилет и вылет. В Ярославле задержаны 2 рейса на вылет — в Петербург и Москву, на прилет — 1. В аэропорту Пскова отменены 3 рейса. В Калуге отменены 2 рейса и 2 задержаны.