«Кошмар как трясет»: три землетрясения подряд и угроза цунами: что происходит на Камчатке — кадры

Первые толчки зафиксировали в 146 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

На Камчатке произошло три землетрясения подряд, магнитуда самого крупного составила 7,6. После этого в регионе объявили угрозу цунами. Подробности сообщили в краевом управлении МЧС.

«Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольском. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 метра. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 метра», — предупредило ведомство.

Жителей просят держаться подальше от воды, эвакуация пока не требуется Источник: 112 / Telegram

Ранее у побережья полуострова произошли три землетрясения. По предварительным данным, их магнитуда составила 5,3, 6,5 и 7,2 балла. Об этом заявили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Первые толчки зафиксировали в 146 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, передает РИА Новости.

Жители делятся кадрами с момента землетрясения Источник: 112 / Telegram

Еще одно землетрясение зафиксировали в 115 км на восток от городского округа Петропавловск-Камчатский на глубине 17 км. Магнитуда подземных толчков составила 7,6 балла.

На кадрах видно, как все продукты попадали с полок магазина Источник: 112 / Telegram

Жителям рекомендуют уйти на возвышенность и не приближаться к воде.