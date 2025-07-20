«Кошмар как трясет»: три землетрясения подряд и угроза цунами: что происходит на Камчатке — кадры

На Камчатке произошло три землетрясения подряд, магнитуда самого крупного составила 7,6. После этого в регионе объявили угрозу цунами. Подробности сообщили в краевом управлении МЧС.
«Максимальная высота волны прогнозируется в селе Никольском. Там ожидают подход волны высотой до 0,29 метра. В Усть-Камчатске возможен подъем до 0,19 метра», — предупредило ведомство.
Ранее у побережья полуострова произошли три землетрясения. По предварительным данным, их магнитуда составила 5,3, 6,5 и 7,2 балла. Об этом заявили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.
Первые толчки зафиксировали в 146 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, передает РИА Новости.
Еще одно землетрясение зафиксировали в 115 км на восток от городского округа Петропавловск-Камчатский на глубине 17 км. Магнитуда подземных толчков составила 7,6 балла.
Жителям рекомендуют уйти на возвышенность и не приближаться к воде.
Недавно землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Ставропольском крае. Эпицентр был в 46 км от Георгиевска. Подробнее об этом мы писали здесь.