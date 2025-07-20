ВСУ массово атаковали Россию дронами. В Москве закрывают аэропорты

Минобороны отчиталось о сбитии десятков беспилотников Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 20 июля дроны ВСУ атаковали регионы России. Многие из беспилотников летели на Москву, известно, что в Зеленограде упали обломки. Собрали главное о ситуации.

С вечера мэр Сергей Собянин сообщал о беспилотниках, сбитых на пути к Москве. То в одном, то в другом аэропорту вводили ограничения на работу. Вскоре Минобороны отчиталось, что с 15 до 19 часов по Москве были сбиты 27 украинских БПЛА. Среди них 4 — над московским регионом.

На этом атаки не прекратились. Через несколько часов Минобороны отчиталось уже о 40 БПЛА, сбитых над регионами страны. Прошлые ограничения в аэропортах отменили, но затем временно закрыли Внуково и Шереметьево. Также ограничения ввели в аэропорту Ярославля. Одни ограничения отменяли, другие возвращали. О БПЛА продолжал сообщать и Сергей Собянин.

«На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он в телеграм-канале.

Наши коллеги из MSK1.RU следят за ситуацией в режиме онлайн.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.