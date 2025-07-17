Шикарная сцена для выступлений всемирных знаменитостей загорелась в Бельгии: кадры

Огонь разрушил площадку Источник: Shot / Telegram

В Бельгии случился крупный пожар, который полностью уничтожил сцену и декорации популярного фестиваля электронной музыки Tomorrowland. Очевидцы рассказывают, что были слышны мощные взрывы, а фейерверки взлетели в небо раньше времени, вокруг творился настоящий хаос. На место ЧП приехали экстренные службы.

Случился по-настоящему масштабный пожар Источник: Shot / Telegram

Со сцены валил черный дым Источник: Shot / Telegram

Люди заметили черный дым и огонь со стороны площадки, на которой 18 июля должны были выступить всемирно известные музыканты. Огненная волна уничтожила сказочные фигуры львов и замков, которые должны были стать частью шоу. Есть риск, что мероприятие могут отменить.

В небе взрывались фейерверки Источник: Shot / Telegram

Так сцена выглядела до пожара Источник: Shot / Telegram