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Происшествия Шикарная сцена для выступлений всемирных знаменитостей загорелась в Бельгии: кадры

Шикарная сцена для выступлений всемирных знаменитостей загорелась в Бельгии: кадры

Музыкальный фестиваль под угрозой срыва

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Огонь разрушил площадку | Источник: Shot / TelegramОгонь разрушил площадку | Источник: Shot / Telegram

Огонь разрушил площадку

Источник:

Shot / Telegram

В Бельгии случился крупный пожар, который полностью уничтожил сцену и декорации популярного фестиваля электронной музыки Tomorrowland. Очевидцы рассказывают, что были слышны мощные взрывы, а фейерверки взлетели в небо раньше времени, вокруг творился настоящий хаос. На место ЧП приехали экстренные службы.

Случился по-настоящему масштабный пожар

Источник:

Shot / Telegram

Со сцены валил черный дым | Источник: Shot / TelegramСо сцены валил черный дым | Источник: Shot / Telegram

Со сцены валил черный дым

Источник:

Shot / Telegram

Люди заметили черный дым и огонь со стороны площадки, на которой 18 июля должны были выступить всемирно известные музыканты. Огненная волна уничтожила сказочные фигуры львов и замков, которые должны были стать частью шоу. Есть риск, что мероприятие могут отменить.

В небе взрывались фейерверки

Источник:

Shot / Telegram

Так сцена выглядела до пожара | Источник: Shot / TelegramТак сцена выглядела до пожара | Источник: Shot / Telegram

Так сцена выглядела до пожара

Источник:

Shot / Telegram

Tomorrowland — один из крупнейших фестивалей электронной музыки в мире. Он проводится ежегодно в Бельгии, в городе Брисел, и собирает сотни тысяч поклонников со всего мира. Фестиваль славится своей уникальной атмосферой, масштабными сценами и яркими декорациями. В разные годы там выступали David Guetta, Swedish House Mafia, Armin van Buuren, Martin Garrix, Tiësto, Nervo, The Chainsmokers, Alesso, Hardwell, Diplo, Calvin Harris, Steve Aoki, Kygo и многие другие.

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