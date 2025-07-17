Шикарная сцена для выступлений всемирных знаменитостей загорелась в Бельгии: кадры

В Бельгии случился крупный пожар, который полностью уничтожил сцену и декорации популярного фестиваля электронной музыки Tomorrowland. Очевидцы рассказывают, что были слышны мощные взрывы, а фейерверки взлетели в небо раньше времени, вокруг творился настоящий хаос. На место ЧП приехали экстренные службы.
Люди заметили черный дым и огонь со стороны площадки, на которой 18 июля должны были выступить всемирно известные музыканты. Огненная волна уничтожила сказочные фигуры львов и замков, которые должны были стать частью шоу. Есть риск, что мероприятие могут отменить.
Tomorrowland — один из крупнейших фестивалей электронной музыки в мире. Он проводится ежегодно в Бельгии, в городе Брисел, и собирает сотни тысяч поклонников со всего мира. Фестиваль славится своей уникальной атмосферой, масштабными сценами и яркими декорациями. В разные годы там выступали David Guetta, Swedish House Mafia, Armin van Buuren, Martin Garrix, Tiësto, Nervo, The Chainsmokers, Alesso, Hardwell, Diplo, Calvin Harris, Steve Aoki, Kygo и многие другие.