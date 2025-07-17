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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники атаковали Россию, прогремели взрывы. Есть погибший и раненые

Беспилотники атаковали Россию, прогремели взрывы. Есть погибший и раненые

Над несколькими регионами сбили более 40 беспилотников

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Фото с места падения беспилотника в Белгородской области | Источник: Настоящий Гладков / TelegramФото с места падения беспилотника в Белгородской области | Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Фото с места падения беспилотника в Белгородской области

Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

Сегодня, 17 июля, беспилотники атаковали несколько городов России. Под основной удар попала Белгородская область. Там БПЛА повредили жилые дома. Один из местных жителей скончался на месте, есть раненые, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram
Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram
Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram

«Все пострадавшие доставлены в больницы. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

На данный момент известно о семи пострадавших в этом регионе. Очевидцы сообщили, что слышали взрывы в небе и звук пролетающих БПЛА.

Источник:

Mash / Telegram

Помимо этого, была атакована Смоленская область. Там пострадал один человек.

«Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Прошу вас сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности! Не подходите к окнам и избегайте открытых пространств», — сообщил губернатор области Василий Анохин.

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. В Минобороны России передали, что с 20:00 мск до 23:00 мск средствами ПВО были уничтожены 40 украинских БПЛА над территорией Белгородской, Брянской и Липецкой областей. Позже были сбиты еще восемь беспилотников.

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