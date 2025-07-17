Беспилотники атаковали Россию, прогремели взрывы. Есть погибший и раненые

Фото с места падения беспилотника в Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Сегодня, 17 июля, беспилотники атаковали несколько городов России. Под основной удар попала Белгородская область. Там БПЛА повредили жилые дома. Один из местных жителей скончался на месте, есть раненые, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Все пострадавшие доставлены в больницы. По оценке медиков, у всех состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

На данный момент известно о семи пострадавших в этом регионе. Очевидцы сообщили, что слышали взрывы в небе и звук пролетающих БПЛА.

Источник: Mash / Telegram

Помимо этого, была атакована Смоленская область. Там пострадал один человек.

«Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Прошу вас сохранять спокойствие и следовать правилам безопасности! Не подходите к окнам и избегайте открытых пространств», — сообщил губернатор области Василий Анохин.