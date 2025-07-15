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Происшествия Под удар попал детский сад, десяток раненых: Воронеж атаковали беспилотники

Под удар попал детский сад, десяток раненых: Воронеж атаковали беспилотники

Изначально сообщалось, что пострадавших и разрушений нет

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Всего пострадало 16 человек, среди них дети | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruВсего пострадало 16 человек, среди них дети | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Всего пострадало 16 человек, среди них дети

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

В ночь на 15 июля в небе над российскими регионами уничтожили 55 украинских беспилотников. Сильнее всего во время этой атаки пострадал Воронеж. Горожане активно делятся в соцсетях фото последствий атаки на город. Губернатор Гусев в своем Telegram- канале рассказал, что не обошлось без пострадавших, среди них маленькие дети.

«К сожалению, есть пострадавшие. В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечен ряд торговых объектов и автомобилей», — опубликовал глава региона информацию в своем Telegram-канале.

Всё перекрыто после ночной атаки на Воронеж | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruВсё перекрыто после ночной атаки на Воронеж | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Всё перекрыто после ночной атаки на Воронеж

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Губернатор добавил, что всего во время ночной атаки пострадали 16 человек, 15 из них ранены, в том числе один подросток. 13 человек госпитализированы, один пострадавший от госпитализации отказался, а еще один обратился в поликлинику с легкой травмой.

Наши коллеги из Voronezh1.ru сообщают, что угроза атаки БПЛА в Воронеже была объявлена около половины третьего ночи. Горожане слышали несколько взрывов, это работала ПВО. Мэр города Сергей Петрин сообщил, что в результате атаки пострадал один из городских детских садов — его воспитанники на некоторое время переедут в близлежащие учреждения.

Кроме того, в центре города ограничено движение общественного транспорта. В ближайшее время маршруты автобусов скорректируют, транспорт перенаправят по другим улицам. Еще жители жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Его отключают независимо от действия режима угрозы атаки БПЛА.

Кроме Воронежа ВСУ атаковали и другие российские регионы. По информации Минобороны, силы ПВО уничтожили 32 беспилотника над территорией Белгородской области, еще 6 дронов над акваторией Черного моря, 3 беспилотника сбили над территорией Липецкой области и по одному над Ростовской и Курской областями.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное: нужно позвонить по телефону 112.

Необходимо сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните по номеру 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Ирина БулгаковаИрина Булгакова
Ирина Булгакова
главный редактор
Атака БПЛА на Воронеж Губернатор Гусев ПВО
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