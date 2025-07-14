В США мужчина устроил стрельбу в церкви. Есть погибшие, раненых «множество»

Полицейские съехались к месту ЧП в Лексингтоне Источник: wkyt.com

13 июля в штате Кентукки неизвестный мужчина устроил стрельбу в церкви. Погибли два человека: 72-летняя и 32-летняя женщины. Стрелявший также был убит — возможно, застрелен полицейскими.

Как пишет CNN, трагическая история началась у местного аэропорта. Там мужчина вступил в перестрелку с полицейскими и ранил одного из них. Затем он попытался скрыться в баптистской церкви. Там он также открыл огонь. Всё случилось в городе Лексингтон.

«Пожалуйста, помолитесь за всех, кто пострадал от этих бессмысленных актов насилия, и давайте поблагодарим за быструю реакцию полицейского управления Лексингтона и полиции штата Кентукки», — сказал Энди Бешир, губернатор штата.

По словам Бешира, раненых «множество». О тяжести их состояния пока ничего неизвестно.

«Сотрудники полиции штата и полицейское управление Лексингтона задержали подозреваемого, который скончался. Причины смерти пока неясны», — пишет CNN.