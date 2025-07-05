Повреждены десятки квартир и машин, пассажиры застряли в аэропортах: Россию пытались атаковать 100 дронов

Пассажирам в аэропорту в Санкт-Петербурге пришлось спать на коврика в ожидании своих рейсов. Воздушную гавань закрывали на фоне атак беспилотников накануне вечером. До утра небо несколько раз открывали.
Как сообщили в Пулково, аэропорт начал принимать и отправлять самолеты в 05:30 (мск). К шести часам утра (мск) задерживались 47 рейсов, еще тринадцать отменили. Двадцать направили на запасные аэродромы. Минимум пять из них уже приземлились в Пулково. К восьми часам утра (мск) из аэропорта вылетели 23 самолета.
Читатели «Фонтанки» показали обстановку в аэропорту. Пассажирам пришлось ютиться на лестницах, сидеть и лежали на полу у стен. Как говорят, ковриками для этого их снабдили в аэропорту.
В Пулково добавили, что пассажирам предоставили воду, питание, а также раскладные стулья. Пока табло продолжает краснеть. После 10 часов утра (мск) на вылет задержали более сорока рейсов, порядка тридцати опаздывали с посадкой.
Авиакомпания Turkish Airlines организовала пять дополнительных рейсов для вывоза из аэропорта Пулково пассажиров отмененных рейсов, сообщили в авиагавани. «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в ряде аэропортов в ЦФО, сообщили в авиакомпании.
Менее серьезная ситуация возникла в Москве. Мэр города Сергей Собянин заявил, что системы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, которые летели на столицу.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил градоначальник.
По данным Росавиации, из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании, пишет MSK1.RU. Из Шереметьево временно не вылетают рейсы, аэропорт работает только на прием воздушных судов.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Кирова и Ярославля, сообщает Росавиация. Такие же меры приняли в Ижевске, Иваново, Саратова и других аэропортах. В некоторых городах полеты уже разрешили.
Всего в течение прошедшей ночи в период с 23:00 (мск) 4 июля до 07:00 (мск) 5 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:
34 БПЛА — над территорией Воронежской области;
11 — над Брянской областью;
по девять БПЛА — над Белгородской и Саратовской областями;
8 — над Новгородской областью;
6 БПЛА — над территорией Курской области;
по три БПЛА — над Ленинградской и Орловской областями;
по два дрона — над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия;
по одному беспилотнику — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. По его словам, пострадали также более десятка машин. Предварительно пострадавших нет.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также рассказал об атаке. Пока данных о пострадавших и разрушений на земле нет. В Брянской области также обошлось без последствий. В Нижегородской области специалисты изучают места падения обломков.
В Воронежской области произошел обрыв ЛЭП. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража.
В Чувашии один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.
Позднее в Минобороны России отчитались о еще одной атаке. С 08:00 (мск) до 09:40 (мск) уничтожили шесть украинских беспилотников: два БПЛА — над территорией Московского региона, по одному дрону — над Рязанской, Нижегородской, Смоленской и Курской областях.