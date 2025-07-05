Повреждены десятки квартир и машин, пассажиры застряли в аэропортах: Россию пытались атаковать 100 дронов

Проблемы с расписанием вылетов возникли еще ночью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пассажирам в аэропорту в Санкт-Петербурге пришлось спать на коврика в ожидании своих рейсов. Воздушную гавань закрывали на фоне атак беспилотников накануне вечером. До утра небо несколько раз открывали.

Как сообщили в Пулково, аэропорт начал принимать и отправлять самолеты в 05:30 (мск). К шести часам утра (мск) задерживались 47 рейсов, еще тринадцать отменили. Двадцать направили на запасные аэродромы. Минимум пять из них уже приземлились в Пулково. К восьми часам утра (мск) из аэропорта вылетели 23 самолета.

Читатели «Фонтанки» показали обстановку в аэропорту. Пассажирам пришлось ютиться на лестницах, сидеть и лежали на полу у стен. Как говорят, ковриками для этого их снабдили в аэропорту.

Люди вынуждены на полу ждать вылета своего рейса Источник: читатели «Фонтанки»

В Пулково добавили, что пассажирам предоставили воду, питание, а также раскладные стулья. Пока табло продолжает краснеть. После 10 часов утра (мск) на вылет задержали более сорока рейсов, порядка тридцати опаздывали с посадкой.

Авиакомпания Turkish Airlines организовала пять дополнительных рейсов для вывоза из аэропорта Пулково пассажиров отмененных рейсов, сообщили в авиагавани. «Аэрофлот» корректирует расписание рейсов в связи с ограничениями в ряде аэропортов в ЦФО, сообщили в авиакомпании.

Менее серьезная ситуация возникла в Москве. Мэр города Сергей Собянин заявил, что системы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, которые летели на столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил градоначальник.

По данным Росавиации, из-за наложенных временных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых секторах московской воздушной зоны не исключены корректировки в расписании, пишет MSK1.RU. Из Шереметьево временно не вылетают рейсы, аэропорт работает только на прием воздушных судов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Кирова и Ярославля, сообщает Росавиация. Такие же меры приняли в Ижевске, Иваново, Саратова и других аэропортах. В некоторых городах полеты уже разрешили.

Всего в течение прошедшей ночи в период с 23:00 (мск) 4 июля до 07:00 (мск) 5 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа:

34 БПЛА — над территорией Воронежской области;

11 — над Брянской областью;

по девять БПЛА — над Белгородской и Саратовской областями;

8 — над Новгородской областью;

6 БПЛА — над территорией Курской области;

по три БПЛА — над Ленинградской и Орловской областями;

по два дрона — над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия;

по одному беспилотнику — над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА есть повреждения жилых домов в Энгельсе и Саратове. По его словам, пострадали также более десятка машин. Предварительно пострадавших нет.

Более 25 квартир повреждены из-за атаки БПЛА в Энгельсе, в основном выбиты окна Источник: Роман Бусаргин / Telegram

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также рассказал об атаке. Пока данных о пострадавших и разрушений на земле нет. В Брянской области также обошлось без последствий. В Нижегородской области специалисты изучают места падения обломков.

В Воронежской области произошел обрыв ЛЭП. Энергоснабжение оперативно восстановлено. Также повреждена кровля частного дома и гаража.

В Чувашии один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором приостановлено после предыдущей атаки в июне текущего года, второй повредил строящийся склад на Лапсарском проезде.